Три богатыря и Наследница престола

Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы, за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.