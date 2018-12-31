Три богатыря и Наследница престола

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Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы, за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.
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