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ЛАДА.kz » Фильмы

Құдалар / Кудалар

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:43

Это веселая история о том, как молодая пара решила связать свои жизни узами брака.
Но их родители, а точнее, мамы, не разделяют с ними радость от этой «шокирующей» новости...

«Железная леди» Жаннет, мама Дианы, настоятельно выступает против столь поспешного и неожиданного решения. В свою очередь и мама жениха Райхан пытается убедить сына подумать еще.
Но молодые люди остаются непреклонны в своем решении. Родителям не остается ничего, кроме как устроить кудалык (обряд сватовства), во время которого их страхи и сомнения лишний раз подтверждаются. Так они начинают подготовку к свадьбе.
Казалось бы, что все улажено и осталось лишь дождаться намеченной даты, но Жаннет и Райхан не оставляют попыток воздействовать на своих детей. В конце концов их старания дают свои плоды. Молодые люди решают, что их матери были правы, и что они слишком разные. Свадьба отменяется.
Смогут ли Данияр и Диана восстановить отношения? Сумеют ли найти общий язык кудалар из Алматы и Шымкента?

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