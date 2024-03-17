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Опубликовано: Сегодня, 14:26

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В Тупкарагане в рамках Дня Шанырака были воспеты семейные ценности

В Тупкараганском районе в День Шанырака, 17 марта, поздравили членов образцовых семей с праздником. Таким образом специалисты акимата Форт-Шевченко и руководитель районного проекта «Адалдық алаңы» Данияр Акимжанов поддержали жителей, которые воспитывают в своих детях нравственные и семейные ценности. Об этом сообщает региональный Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Фото предоставлено ЦОК МО
Уроженцы Форт-Шевченко Сисенбаев Мангистау Едилович и его супруга Бектлеу Каракоз Толепбергеновна создали семью в октябре 1984 года.

Мангистау Едилович всю жизнь проработал сварщиком. В настоящее время работает в ТОО «КОСМИ».

Каракоз Толепбергеновна с 1981 по 2001 годы работала в Рыбкоопе, с 2005 по 2015 годы – в Тупкараганской центральной районной больнице. В 2015 году вышла на пенсию как многодетная мать.

Образцовая семья, которой в этом году исполняется 40 лет, поздравила всех земляков с праздником Наурыз.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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