В Тупкарагане в рамках Дня Шанырака были воспеты семейные ценности

Уроженцы Форт-Шевченко Сисенбаев Мангистау Едилович и его супруга Бектлеу Каракоз Толепбергеновна создали семью в октябре 1984 года.



Мангистау Едилович всю жизнь проработал сварщиком. В настоящее время работает в ТОО «КОСМИ».



Каракоз Толепбергеновна с 1981 по 2001 годы работала в Рыбкоопе, с 2005 по 2015 годы – в Тупкараганской центральной районной больнице. В 2015 году вышла на пенсию как многодетная мать.



Образцовая семья, которой в этом году исполняется 40 лет, поздравила всех земляков с праздником Наурыз.