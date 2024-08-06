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06.08.2024, 14:21

Жители Актау продолжают жаловаться на каракуртов

Госинформзаказ 0 0 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz продолжают поступать жалобы от горожан на ядовитых пауков на городской набережной.

Фото: podrobnosti
Фото: podrobnosti

Горожан волнует, что каракурты могут укусить детей или пожилых людей, и такое соседство небезопасно для жителей города.

Для справки: 

Чем опасен укус каракурта?

Укус каракурта — это реальная угроза для жизни и здоровья. По статистике, 4-6 процентов укушенных пауком умирают. Ядовиты не только самки, но и самцы, и молодые особи. Но самки гораздо опаснее в том плане, что при укусе они выделяют больше яда. Главная опасность заключается в том, что люди не всегда сразу замечают укус каракурта, симптомы которого проявляются только через несколько минут. Кусают эти пауки не больно – как иголочка уколола. Яд же обладает нейротоксическим действием, поэтому у пострадавшего возникает резкая боль, особенно в области груди, живота, поясницы.

Каковы признаки укуса?

Мышцы живота напрягаются, становятся твёрдыми, «деревянными». Мышцы ног, наоборот, слабеют.

У пострадавшего нарушается походка, ноги немеют, подкашиваются – человек падает. Могут появиться рвота, судороги.

Дыхание становится поверхностным, по лицу стекает обильный пот, глаза наливаются кровью.

Боль, испуг, панический страх смерти заставляют пострадавшего метаться, стонать, кричать. Кажется, еще мгновение, и жизнь уйдет.

Действительно, при укусах самками через два часа может наступить летальный исход. У молодняка или самцов укусы менее болезненные, переносятся легче. Надеяться на то, что боль пройдет сама, ни в коем случае нельзя. Чем раньше человек обратится к врачу, тем быстрее наступит выздоровление.

Алгоритм оказания доврачебной помощи

Своевременно оказанная первая помощь при укусе каракурта – гарантия жизни и здоровья человека. Так как не всегда есть возможность быстро доставить пострадавшего в больницу, нужно самостоятельно или с помощью другого человека удалить и обезвредить яд:

В первые три минуты при укусе паука нужно прижечь это место по методу Марковского – две спички приложить к ранке, третьей – поджечь на несколько секунд. Можно использовать горящую сигарету.

Нет смысла прижигать ранку, если прошло более трех минут после укуса.

Можно использовать метод выдавливания яда из ранки. Для этого нужно захватить место укуса в складку и в течение пяти минут выдавливать содержимое ранки.

Ранку нужно закрыть сухой, чистой повязкой. Укушенную конечность желательно обездвижить.

При сильных болях нужно выпить спазмолитики (анальгин, ибупрофен), приложить холодный компресс. Лицам, склонным к аллергии, рекомендуется принять антигистаминный препарат (диазолин, супрастин, тавегил, лоратадин).

Для быстрейшего выведения токсинов пострадавшим нужно обеспечить обильное питье. Гипертоникам рекомендуется выпить гипотензивный препарат.

Дальнейшее специализированное лечение – только в стационаре.

Ранее редакция Lada.kz уже обращалась за комментарием к специалистам департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области и городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

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