Судно «Бекет Ата» компании «Казмортрансфлот» впервые вышло в открытое море

В октябре прошлого года в порту Курык состоялась торжественная церемония открытия многофункционального морского терминала «Саржа». В результате началась эксплуатационная деятельность грузового терминала «Саржа Карго Терминал». А 6 августа корабль «Бекет Ата» впервые вышел в открытое море. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Проект строительства терминала «Саржа» в порту Курык уже несколько лет подряд ведет казахстанская компания-девелопер «SEMURG INVEST». Выполнены все наземные работы, построены железнодорожные подъездные пути, два причала и терминал для генеральных грузов. Проект предусматривает строительство нескольких терминалов (зернового, генеральных и наливных грузов, универсального) и транспортно-логистического комплекса.

К 2030 году после завершения строительства всех терминалов «Сарджа» позволит увеличить пропускную способность «Среднего коридора» на 10 млн тонн в год.