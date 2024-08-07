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07.08.2024, 18:52

Судно «Бекет Ата» компании «Казмортрансфлот» впервые вышло в открытое море

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В октябре прошлого года в порту Курык состоялась торжественная церемония открытия многофункционального морского терминала «Саржа». В результате началась эксплуатационная деятельность грузового терминала «Саржа Карго Терминал». А 6 августа корабль «Бекет Ата» впервые вышел в открытое море. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Проект строительства терминала «Саржа» в порту Курык уже несколько лет подряд ведет казахстанская компания-девелопер «SEMURG INVEST». Выполнены все наземные работы, построены железнодорожные подъездные пути, два причала и терминал для генеральных грузов. Проект предусматривает строительство нескольких терминалов (зернового, генеральных и наливных грузов, универсального) и транспортно-логистического комплекса.

К 2030 году после завершения строительства всех терминалов «Сарджа» позволит увеличить пропускную способность «Среднего коридора» на 10 млн тонн в год.

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