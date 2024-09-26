Олжас Бейсенбаев: по результатам опросов 60 процентов казахстанцев готовы принять участие в референдуме

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На совещании обсудили Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: Закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года.

В соответствии с повесткой дня были рассмотрены вопросы участия граждан в принятии государственных решений, предусмотренные посланием, гражданской активности и ответственности, а также вопросы энергетической политики, общенационального референдума о строительстве атомной электростанции.

В мероприятии приняли участие депутаты Мангистауского областного и городского маслихатов, члены Общественного совета, специалисты в области атомной энергии, молодежь и представители гражданского общества, партий.

На мероприятии выступил заместитель председателя правления «Казахстанский институт общественного развития» Олжас Бейсенбаев.

Как вы все знаете, проведение референдума назначено на 6 октября. Как исследовательский институт, мы обратили внимание на вопросы других институтов-партнеров по АЭС. Институт государственной политики провел массовый оперативный опрос 2000 человек. Институт "Социс - А" провел телефонный опрос 1000 человек. Стратегический институт опросил 8000 человек. Обобщая ответы, только в сентябре 55-59% опрошенных выразили готовность принять участие в референдуме. 59-60% выразили поддержку строительству АЭС. Мы не должны рассматривать вопрос строительства АЭС в Казахстане как единственный инструмент, решающий все экономические, социальные проблемы. Однако мы считаем, что он может стать одним из катализаторов развития отраслей науки, технологий, инфраструктуры. Мы считаем, что энергетическая безопасность, которую может обеспечить АЭС, и восполнение дефицита электроэнергии могут способствовать полноценному развития всех сфер. Альтернативные источники энергии, инвестиции, бизнес, благосостояние населения - это самые актуальные проблемы, которые поднимаются постоянно. Сегодня страны мира постоянно поднимают темы энергетической безопасности, экологии. Потому что во всем мире ощущается нехватка энергии. Это говорит о том, что в связи с увеличением численности населения в развивающихся странах, особенно в странах Центральной Азии, к 2050 году объем мирового энергопотребления увеличится на 50 процентов, - сказал Олжас Бейсенбаев.

На встрече участники задали экспертам свои вопросы и получили ответы.