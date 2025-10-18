Планируется укрепление туристических связей между Мангистаусской областью и Японией

Қазақ тіліне аудару

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Эта поездка является частью системной работы, направленной на увеличение потока туристов и продвижение туристического потенциала региона на международном уровне.

Встреча с японской делегацией прошла под председательством заместителя акима Мангистауской области Аббата Урисбаева. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма, а также возможность включения Мангистауского региона в туристические маршруты японских компаний.

Во время поездки представители японской делегации посетили живописные природные достопримечательности Мангистау – Бозжыра, Шеркала, каньон Кызылкуп, а также побережье Каспийского моря – и познакомились с культурным наследием региона.

Особое внимание на встрече было уделено развитию международного партнерства и укреплению сотрудничества с азиатским рынком, в частности с Японией. Для японских туристов Мангистауская область рассматривается как одно из новых перспективных направлений с высоким туристическим потенциалом.

По итогам визита ожидается разработка новых туристических маршрутов и программ, охватывающих Мангистауский регион.