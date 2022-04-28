Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау

Одним из предприятий стал объект «Таза Likee».Владелица предприятия Ирина Татиева заключила контракты с заводами Казахстана, Узбекистана и России на поставку сырья для переработки макулатуры, пластмасс и полиэтилена. За год работы предприятие переработало около 700 тонн макулатуры, 500 тонн полиэтилена, 200 тонн пластика. Сегодня в компании работают 12 человек. По словам предпринимательницы, остро ощущается нехватка рабочих рук, и она готова принят на работу специалистов для сортировки ТБО с хорошей заработной платой.Уже запланировано расширение услуг, оказываемых предприятием, в частности, установка линии по переработке отходов полиэтилена высокого давления и низкого давления, линии по производству лент капельного полива.Аким области Нурлан Ногаев отметил необходимость оказания поддержки предприятиям, занимающимся сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов в регионе, отметив, что подобные инициативы оказывают благотворное влияние на экологическую обстановку в регионе.На сегодняшний день в области сортировкой твердых бытовых отходов занимаются 11 индивидуальных предпринимателей. В 2021 году 27 процентов бытовых отходов, вывезенных из населенных пунктов области, были отсортированы и отправлены на переработку в другие регионы или страны ближнего зарубежья. Уже в первом квартале 2022 года этот показатель достиг 28,6 процента.Сортировка и раздельный сбор отходов осуществляется в Актау и Жанаозене, Бейнеуском, Мунайлинском и Каракиянском районах.