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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:43

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Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау

В области имеется семь построенных по спецпроектам полигонов по переработке твердых бытовых отходов, 16 полигонов (ям), не отвечающих санитарным требованиям. Аким области Нурлан Ногаев ознакомился с рядом проектов по ТБО в промышленной зоне Актау, передает пресс-служба акима.

Фото пресс-службы ведомства
Одним из предприятий стал объект «Таза Likee».

Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау


Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау


Владелица предприятия Ирина Татиева заключила контракты с заводами Казахстана, Узбекистана и России на поставку сырья для переработки макулатуры, пластмасс и полиэтилена. За год работы предприятие переработало около 700 тонн макулатуры, 500 тонн полиэтилена, 200 тонн пластика. Сегодня в компании работают 12 человек. По словам предпринимательницы, остро ощущается нехватка рабочих рук, и она готова принят на работу специалистов для сортировки ТБО с хорошей заработной платой.

Уже запланировано расширение услуг, оказываемых предприятием, в частности, установка линии по переработке отходов полиэтилена высокого давления и низкого давления, линии по производству лент капельного полива.

Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау


Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау


Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау


Аким области Нурлан Ногаев отметил необходимость оказания поддержки предприятиям, занимающимся сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов в регионе, отметив, что подобные инициативы оказывают благотворное влияние на экологическую обстановку в регионе.

На сегодняшний день в области сортировкой твердых бытовых отходов занимаются 11 индивидуальных предпринимателей. В 2021 году 27 процентов бытовых отходов, вывезенных из населенных пунктов области, были отсортированы и отправлены на переработку в другие регионы или страны ближнего зарубежья. Уже в первом квартале 2022 года этот показатель достиг 28,6 процента.

Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау


Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау


Глава региона поручил оказывать поддержку занимающимся переработкой ТБО предпринимателям Мангистау


Сортировка и раздельный сбор отходов осуществляется в Актау и Жанаозене, Бейнеуском, Мунайлинском и Каракиянском районах.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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