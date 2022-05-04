В Мангистауской области будут выделять гранты для обучения специалистов - гидрогеологов

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Как сообщила и.о. руководителя управления образования Гульбану Кызылгулова, в настоящее время с 1 по 10 классы в 143 школах области образование получают 155 127 учащихся, из них, 73 процента планируется охватить летним отдыхом в этом году. Для организации отдыха детей будет работать 239 оздоровительных мест.



Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул важность организации качественного отдыха для детей и поручил ответственным лицам держать этот вопрос на постоянном контроле.



По второму вопросу перед участниками совещания выступила Алмагул Келбет, руководитель Мангистауской инспекции межрегионального департамента «Запказнедра».



По её словам, на территории области насчитывается 258 карьеров, из них на 221 можно вести добычу полезных ископаемых с выходом на полную производственную мощность. Однако, по состоянию на 2020 г. на 103 карьерах работы не велись. Основная причина – нехватка рабочих рук.



Причины отсутствия интереса у местных рабочих заключаются в отсутствии социального пакета, бытовых условий на производственных объектах, низкая заработная плата в сравнении с работниками нефтяной отрасли.



Один из актуальных вопросов для региона – обеспечение водой. Свои предложения высказала Алмагул Келбет.



- Для решения проблемы питьевой воды необходимо рассмотреть возможность прокладки магистральных трубопроводов, рациональному размещению опреснительных станций, разведке подземных вод с дальнейшим их использованием. Кроме того, если будет создаваться специализированное гидрогеологическое водохозяйственное учреждение, в функции которого будут входить обеспечение региона водой и её эффективное использование, систематизированный подход к контролю её запасов, возникает главная проблема – отсутствие специалистов в регионе. Поэтому предлагаю отобрать лучших выпускников школ из каждого района и выделить гранты на бесплатное обучение по специальности гидрогеология, - сказала Алмагул Келбет.



В свою очередь глава региона заявил, что озвученные предложения могут лечь в основу действующего плана мероприятий по устранению дефицита питьевой воды в области.



- Разработка карьеров не самое лёгкое дело, но здесь необходимо при трудоустройстве отдавать предпочтение местным жителям, а не использовать иностранную рабочую силу. Мигранты не защищены, так как чаще всего работают неофициально. И задача соответствующих органов предотвращать факты использования незаконного труда. Что касается второго предложения, то я поддерживаю создание государственного органа, который будет заниматься вопросами водного хозяйства, подземными водами. Для решения вопроса подготовки кадров в этой области мы также готовы поддержать выпускников школ, желающих освоить гидрогеологию, - сказал Нурлан Ногаев.



Аким области дал поручение управлению образования предусмотреть возможность выдачи государственных грантов от акимата Мангистауской области для подготовки специалистов-гидрогеологов, отметив что данное направление является очень востребованным и актуальным для региона.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.