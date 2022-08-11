Нурлан Ногаев поручил систематизировать использование подземных источников воды в Мангистау

Первым объектом посещения стала местность Төңірекшың, расположенная в 60 км от села Боранкул. Это месторождение ежесуточно может давать 104 тыс. куб.м воды в сутки солёностью 3-4 грамма на 1 литр. По словам директора ТОО НПЦ «Мангистау-Геология» Автандила Гавашелишвили, с 1988 по 1991 годы прошлого века Мангышлакская геологоразведочная экспедиция из Шетпе проводила разведывательные работы на территории совхоза Каракум, где в ходе изысканий и были обнаружены вышеупомянутые источники воды. В результате было пробурено 11 скважин и все они фонтанируют. При этом насос второго подъема необходимо будет построить как можно ближе к населенному пункту, а опреснительную установку - в самом населенном пункте.- Нельзя говорить, что в Мангистау нет природных запасов воды. На территории Бейнеуского района производят забор воды из 11 скважин. Ее люди используют в животноводстве. Теперь необходимо внедрить технологию эффективного использования этих источников воды. Для этого необходимо сначала пересчитать запасы воды на ближайшие 27 лет, построить насосную станцию в ближайшем населенном пункте и построить опреснительную установку, - отметил директор ТОО НПЦ «Мангистау-Геология» Автандил Гавашелишвили.Стоит отметить, что в прошлом году по заданию Мангистауского регионального управления энергетики и ЖКХ подразделением разведки и разработки из подземных источников воды при ТОО НПЦ «Мангистау-Геология» был разработан технический проект, который подразумевает бурение дополнительных 11 скважин, чтобы в симбиозе с имеющимися увеличить количество до 22. Таким образом, добыча воды увеличится до 104 тысяч кубометров в сутки.Глава региона посетил местность САМ вблизи села Ногайты, где имеется 2 месторождения САМ-1 и САМ-2. Они были открыты ещё в 1967-1969 годах прошлого века. После чего какие-либо геологические работы там не проводились. Здесь также добывается вода соленостью от 1 до 3 гр на 1 литр. Месторождение по имеющимся данным способно давать до 35 тыс. куб.м воды в сутки.Также Нурлан Ногаев встретился с жителями села Боранкул, которые занимаются животноводством, и провел совещание по рациональному использованию подземных вод.- На месторождениях ведутся работы по расчету, планировке возможностей природных запасов воды. Мы должны выявить и систематизировать источники подземных вод с целью устранения дефицита воды в регионе. Глава государства поставил перед местными исполнительными органами задачу ликвидации дефицита воды, в рамках исполнения этого поручения в данный момент в регионе реализуется ряд масштабных проектов. Необходимо перейти к более эффективному использованию воды, учитывая при этом потребности людей, занимающихся животноводством вблизи имеющихся скважин, - отметил аким области.