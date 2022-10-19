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Опубликовано: Сегодня, 17:27

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Телеграм-канал акимата области: Строительство школы №14 в Жанаозене завершится в декабре текущего года

На телеграм-канал акимата области обратилась жительница Жанаозена, которая написала, что в связи с проведением ремонтных работ в школе №14, её дети учатся в другой школе. На жалобу жителя ответил руководитель Жанаозенского городского отдела образования, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
В школе №14, расположенной в селе Тенге (пригорода Жанаозена), за месяц до начала учебного года начался ремонт. По этой причине дети вынуждены учиться в отдалённых школах. Между тем, как пишет пользователь, сейчас темнеет рано, детям трудно и опасно добираться домой.

На вопрос ответил представитель Жанаозенского городского отдела образования.

- Средства на капитальный ремонт были предусмотрены в мае, в соответствии с законом «О государственных закупках», капитальный ремонт начался в августе. В настоящее время учащиеся продолжают временно учиться в школе №11 в этом же селе. Ремонтные работы завершатся в декабре текущего года, и, несмотря на небольшие неудобства, дети продолжат своё обучение в чистых, уютных, красивых школах, - прокомментировал представитель отдела образования.

- Телеграм-канал акимата области-открытая площадка, где жители области могут круглосуточно направлять свои жалобы и запросы, высказывать предложения. Сюда ежедневно поступает огромное количество вопросов. Одна из них - жалоба жительницы села Тенге на то, что капитальный ремонт школы совпал с началом учебного года. На жалобу ответил представитель Жанаозенского городского отдела образования. На данный момент на телеграм-канале зарегистрирован 12 151 человек. К настоящему времени поступило 13 966 вопросов, из них 13 952 решены, - сообщила Куралай Избасарова, специалист отдела информации и организации брифингов в КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.



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