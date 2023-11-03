Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.13 KZT
  • €1 = 497.34 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 460

Нехватка школ и проблемы отопительного сезона: Нурлан Ногаев провел встречу с жителями Актау

Глава региона Нурлан Ногаев и аким города Улугбек Тналиев встретились с населением областного центра 2 ноября. Множество беспокойств горожан касались вопросов водоснабжения и теплоснабжения, а также недостаточного числа школ и незаконного строительства жилых объектов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото центра общественных коммуникаций
Мангистауская область продолжает сохранять лидирующие позиции по рождаемости. По состоянию на 1 сентября 2023 года население города Актау достигло 278 тысяч человек. Однако текущие темпы строительства новых школ не успевают за демографическими и миграционными процессами, что поднимает актуальный вопрос нехватки школ в регионе. Для ликвидации трехсменного обучения в Актау ведется строительство двух государственных школ: одна из них будет размещена в 18 микрорайоне, вторая в 19А микрорайоне, также запланировано строительство восьми школ в рамках проекта «Комфортная школа». Из них строительство 6 школ началось в этом году.

Нехватка школ и проблемы отопительного сезона: Нурлан Ногаев провел встречу с жителями Актау


Еще одной важной проблемой, о которой говорили на встрече с населением горожане, это высокие цены на продукты. В рамках мер по ограничению повышения цен на социально-значимые продовольственные товары на более чем 10% был подписан меморандум с крупными торговыми сетями, включая «Дана», «Дина», «Анвар», «Алтын-Фуд» и «Лидер». Для обеспечения достоверного анализа данных о динамике роста цен на основные продукты работает департамент торговли и защиты прав потребителей, расположенный по адресу: 9 микрорайон, 23А здание, 215 кабинет.

Жители Актау также могут сообщать о завышенных ценах на продукты, входящие в список социально-значимых продовольственных товаров, по номеру: 43-14-34. Благодаря обращениям горожан 28 предпринимателей были оштрафованы за нарушение условий меморандума, что способствует борьбе с завышенными ценами и защите интересов потребителей.

На встрече с населением большая часть вопросов была связана с проблемами в подаче теплоснабжения и водоснабжения.

Нехватка школ и проблемы отопительного сезона: Нурлан Ногаев провел встречу с жителями Актау


Нурлан Ногаев отметил, что в городе остаются проблемы с порывами на внутриквартальных сетях. Для их оперативного устранения сформированы дополнительные бригады.

Глава региона подчеркнул, что контроль за подготовкой к отопительному сезону и его прохождением постоянный. За стабильность теплоснабжения персональную ответственность несут наравне с местным исполнительным органом руководители коммунальных организаций.

- Обеспечение теплом – это сложный процесс, включающий в себя усилия коммунальных предприятий, жителей и управляющих компаний. Мы часто слышим жалобы на работу коммунальных предприятий, но проблемы могут иметь более сложную природу. Некоторые из них связаны с работой управляющих организаций или конкретных владельцев квартир. Следует отметить, что в Актау запланирована реконструкция тепловых сетей с разделением города на пять зон. Эти мероприятия направлены на улучшение и расширение системы теплоснабжения, что поможет решить проблемы отсутствия тепла и обеспечить жителей более надежным и качественным обогревом и горячей водой, - сообщил Нурлан Ногаев.


Нехватка школ и проблемы отопительного сезона: Нурлан Ногаев провел встречу с жителями Актау


Кроме того, в 31А микрорайоне проводятся работы по увеличению диаметра существующего теплопровода с целью увеличения тепловой мощности жилых домов и средней школы.

Аким города Актау Улугбек Тналиев подчеркнул, что в настоящее время областной центр сталкивается с избыточной нагрузкой на инженерные сети. В рамках борьбы с незаконными застройками ведутся судебные разбирательства. В результате рассмотрения судов было признано незаконным строительство 29 жилых домов, и суд вынес решение о сносе 28 из них. Одно из зданий, которое строилось без рабочего проекта и без получения положительного заключения экспертизы, было снесено по решению суда 30 октября. Эти меры направлены на восстановление правопорядка и предотвращение незаконного строительства, которые могут оказывать давление на инженерные коммуникации и инфраструктуру города.

На отчетной встрече один из жителей выразил желание получить земельный участок для строительства ларька. В ответ на это обращение Улугбек Тналиев пояснил, что в городе не допускаются точечные строительства. Городское планирование и урбанистические нормы предусматривают стройку в соответствии с генеральным планом и общими принципами развития города.

Нехватка школ и проблемы отопительного сезона: Нурлан Ногаев провел встречу с жителями Актау


- Важно понимать, что мы не можем просто предоставлять предпринимателям участки земли в ущерб архитектурному облику города или в нарушение законов. Мы всегда стремимся поддерживать развитие малого и среднего бизнеса, однако соблюдение законов и сохранение целостности городского плана имеют высший приоритет. В настоящее время в городе активно организовываются ярмарки, а также по поручению Президента строятся коммунальный рынок и оптово-распределительный центр, которые будут запущены в 2024-2025 годы. Мы создадим для предпринимателей перспективные условия, предоставив возможность аренды помещений по более низким ценам, чем в других местах. Это будет выгодно как для населения, так и для представителей бизнеса, - отметил Улугбек Тналиев.


Участники встречи рассказали о непростой ситуации с благоустройством подъездов и нехватки прогулочных зон.

Нехватка школ и проблемы отопительного сезона: Нурлан Ногаев провел встречу с жителями Актау


После окончания встречи с населением глава региона вместе с акимом города провели личный прием граждан.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Нехватка школ и проблемы отопительного сезона: Нурлан Ногаев провел встречу с жителями Актау


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика