Нехватка школ и проблемы отопительного сезона: Нурлан Ногаев провел встречу с жителями Актау

- Обеспечение теплом – это сложный процесс, включающий в себя усилия коммунальных предприятий, жителей и управляющих компаний. Мы часто слышим жалобы на работу коммунальных предприятий, но проблемы могут иметь более сложную природу. Некоторые из них связаны с работой управляющих организаций или конкретных владельцев квартир. Следует отметить, что в Актау запланирована реконструкция тепловых сетей с разделением города на пять зон. Эти мероприятия направлены на улучшение и расширение системы теплоснабжения, что поможет решить проблемы отсутствия тепла и обеспечить жителей более надежным и качественным обогревом и горячей водой, - сообщил Нурлан Ногаев.

- Важно понимать, что мы не можем просто предоставлять предпринимателям участки земли в ущерб архитектурному облику города или в нарушение законов. Мы всегда стремимся поддерживать развитие малого и среднего бизнеса, однако соблюдение законов и сохранение целостности городского плана имеют высший приоритет. В настоящее время в городе активно организовываются ярмарки, а также по поручению Президента строятся коммунальный рынок и оптово-распределительный центр, которые будут запущены в 2024-2025 годы. Мы создадим для предпринимателей перспективные условия, предоставив возможность аренды помещений по более низким ценам, чем в других местах. Это будет выгодно как для населения, так и для представителей бизнеса, - отметил Улугбек Тналиев.

Мангистауская область продолжает сохранять лидирующие позиции по рождаемости. По состоянию на 1 сентября 2023 года население города Актау достигло 278 тысяч человек. Однако текущие темпы строительства новых школ не успевают за демографическими и миграционными процессами, что поднимает актуальный вопрос нехватки школ в регионе. Для ликвидации трехсменного обучения в Актау ведется строительство двух государственных школ: одна из них будет размещена в 18 микрорайоне, вторая в 19А микрорайоне, также запланировано строительство восьми школ в рамках проекта «Комфортная школа». Из них строительство 6 школ началось в этом году.Еще одной важной проблемой, о которой говорили на встрече с населением горожане, это высокие цены на продукты. В рамках мер по ограничению повышения цен на социально-значимые продовольственные товары на более чем 10% был подписан меморандум с крупными торговыми сетями, включая «Дана», «Дина», «Анвар», «Алтын-Фуд» и «Лидер». Для обеспечения достоверного анализа данных о динамике роста цен на основные продукты работает департамент торговли и защиты прав потребителей, расположенный по адресу: 9 микрорайон, 23А здание, 215 кабинет.Жители Актау также могут сообщать о завышенных ценах на продукты, входящие в список социально-значимых продовольственных товаров, по номеру: 43-14-34. Благодаря обращениям горожан 28 предпринимателей были оштрафованы за нарушение условий меморандума, что способствует борьбе с завышенными ценами и защите интересов потребителей.На встрече с населением большая часть вопросов была связана с проблемами в подаче теплоснабжения и водоснабжения.Нурлан Ногаев отметил, что в городе остаются проблемы с порывами на внутриквартальных сетях. Для их оперативного устранения сформированы дополнительные бригады.Глава региона подчеркнул, что контроль за подготовкой к отопительному сезону и его прохождением постоянный. За стабильность теплоснабжения персональную ответственность несут наравне с местным исполнительным органом руководители коммунальных организаций.Кроме того, в 31А микрорайоне проводятся работы по увеличению диаметра существующего теплопровода с целью увеличения тепловой мощности жилых домов и средней школы.Аким города Актау Улугбек Тналиев подчеркнул, что в настоящее время областной центр сталкивается с избыточной нагрузкой на инженерные сети. В рамках борьбы с незаконными застройками ведутся судебные разбирательства. В результате рассмотрения судов было признано незаконным строительство 29 жилых домов, и суд вынес решение о сносе 28 из них. Одно из зданий, которое строилось без рабочего проекта и без получения положительного заключения экспертизы, было снесено по решению суда 30 октября. Эти меры направлены на восстановление правопорядка и предотвращение незаконного строительства, которые могут оказывать давление на инженерные коммуникации и инфраструктуру города.На отчетной встрече один из жителей выразил желание получить земельный участок для строительства ларька. В ответ на это обращение Улугбек Тналиев пояснил, что в городе не допускаются точечные строительства. Городское планирование и урбанистические нормы предусматривают стройку в соответствии с генеральным планом и общими принципами развития города.Участники встречи рассказали о непростой ситуации с благоустройством подъездов и нехватки прогулочных зон.После окончания встречи с населением глава региона вместе с акимом города провели личный прием граждан.