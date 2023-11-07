Нашедшая себя в бизнесе Лаура Кузьмина из Жетыбая

- Благодарна за поддержку таких молодых семей, как моя, за поддержку многодетных матерей. В стране есть много возможностей для тех, кто намерен трудиться. Сегодня мы с мужем, сидя в офисе, принимаем заказы из любого села и города, - рассказала Лаура Кузьмина.



В прошлом году, оставив заявку на проект «Jas Project», Лаура получила грант в размере 1 миллиона тенге от государства. В целях развития бизнеса, повышения качества и расширения сферы услуг предпринимательница закупила дополнительное необходимое оборудование. Лаура Кузьмина рассказывает, что многодетным матерям, молодым семьям, новичкам в профессии оказывается помощь от государства.Дело сельских жителей, нашедших источник профессии, является примером для многих.