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ЛАДА.kz » Предпринимательство

Опубликовано: Сегодня, 15:41

Просмотров: 1584

Нашедшая себя в бизнесе Лаура Кузьмина из Жетыбая

Жительница Жетыбая Лаура Кузьмина - многодетная мать, которая успешно ведёт малый бизнес и вовлекает членов семьи в общее дело. Совместно с супругом с 2016 года предоставляет сельскому населению типографские услуги, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В прошлом году, оставив заявку на проект «Jas Project», Лаура получила грант в размере 1 миллиона тенге от государства. В целях развития бизнеса, повышения качества и расширения сферы услуг предпринимательница закупила дополнительное необходимое оборудование. Лаура Кузьмина рассказывает, что многодетным матерям, молодым семьям, новичкам в профессии оказывается помощь от государства.

Нашедшая себя в бизнесе Лаура Кузьмина из Жетыбая


- Благодарна за поддержку таких молодых семей, как моя, за поддержку многодетных матерей. В стране есть много возможностей для тех, кто намерен трудиться. Сегодня мы с мужем, сидя в офисе, принимаем заказы из любого села и города, - рассказала Лаура Кузьмина.

Дело сельских жителей, нашедших источник профессии, является примером для многих.



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Комментарии ( 1 )

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  • бася
 Bober (Посетители) Сегодня, 15:59
Статья, конечно же для тех, кто бизнесом никогда не занимался и верит в чудеса. Миллиона тенге, выданного в качестве гранта не хватит даже на плоттер за спиной у девушки на фото.

С другой стороны как пример для тех кто сидит и плачет о своей многодетности и только лишь просит - пойдёт.

Политика, не более.
 
 

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