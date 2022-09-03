В Актау общественные деятели обсудили Послание Президента

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Свои отзывы по Посланию «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» высказали депутат Актауского городского маслихата, член общественной комиссии «Аманат» Уайс Ерсайынулы, председатель филиала проектного офиса «Адалдық алаңы» Мангистауской области Дайрабай Усипбаев, председатель общественного объединения «Ұлттық рух» Аят Сугирбай, вице-президент по студенческим вопросам и связям с общественностью Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова Ержан Маханбет, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Мангистауской области» Жибек Ахметова и председатель общественного объединения «Саламатты Ел» Гульзира Есетова.



Как сказал Аят Сугирбай, нынешнее Послание отличается от предыдущих тем, что имеет главную направленность «Гражданин-бизнес-государство». Государство, в первую очередь, предоставляя всем равные права, устанавливает справедливость.



Дайрабай Усипбаев, в свою очередь, заявил, что в Послании озвучен ряд инициатив, касающихся проблемных вопросов в стране, даны соответствующие поручения Правительству.



- И я уверен, что в дальнейшем эти поручения будут решены оптимально, потому что, как нам всем известно, в последнее время общество неравнодушно к происходящим в стране политическим переменам и всегда готово к переменам, - подчеркнул Дайрабай Усипбаев.



Тем временем Ержан Маханбет поддержал ряд новых инициатив в сфере высшего образования, озвученных в Послании. По его словам, изменения в этой сфере будут способствовать получению подрастающим поколением качественного и всестороннего образования. А сознательное конкурентоспособное поколение - это будущее страны, считает Ержан Маханбет.



Гульзира Есетова затронула вопросы образования. В частности, она остановилась на инициативе Президента по вопросу накопительного счета для детей.



- Это очень правильная инициатива и проект, который хорошо зарекомендовал себя во многих развитых странах. Ведь когда ребенку исполняется 18 лет и он вступает в большую жизнь, наличие финансовой помощи станет хорошим фундаментом для его будущего, - сказала Гульзира Есетова.



Жибек Ахметова высказала свое мнение о молодежной направленности, озвученной в Послании.



- Президент отметил, что всесторонняя поддержка молодежи - одна из главных задач нашего государства. Было заявлено о трудоустройстве 100 тысяч молодых людей, о 2,5-процентном льготном микрокредитовании молодежи. Я полностью поддерживаю эти инициативы, и считаю их правильными и своевременными. Ведь, как нам всем известно, и в Казахстане, и в целом в регионе, наблюдается хороший демографический рост, - заметила Жибек Ахметова.



Еще одним актуальным вопросом, обсуждаемым на совещании, стало решение Главы государства об объявлении разовой амнистии участникам январских событий.



Участники круглого стола назвали такое решение мудрым и справедливым для наших соотечественников.



- Понятно, что амнистия не распространяется на лиц, причастных к организации массовых беспорядков, а также на лиц, обвиняемых в государственной измене и попытке насильственного захвата власти. Не будет амнистии также для лиц, совершивших террористические и экстремистские преступления, рецидивистов, пытавших людей. Я с этим согласен и поддерживаю, - сказал Уайыс Ерсайынулы.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.