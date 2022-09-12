Послание Президента: как социальный кодекс повлияет на жизнь мангистаусцев

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Так, для молодежных предпринимательских инициатив будут выдаваться льготные микрокредиты от 2,5%. Отмечается, что это даст быстрый и качественный результат, а в стране появятся финансово грамотные, амбициозные молодые предприниматели с креативным мышлением.



В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70 процентов, максимальной - со 100 до 120 процентов от величины прожиточного минимума. В этот период размер базовой пенсии будет увеличен в среднем до 51%.

При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13 процентов и коснется всех 2 миллионов пенсионеров.



- Предлагаемые меры позволят к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27% (за 3 года - со 109 до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает меры по недопущению роста бедности среди пожилых людей, - комментирует Асет Шопанов.



Кроме того, с 2023 года планируется приостановить на 5 лет плановое повышение пенсионного возраста женщин на уровне 61 года.



Спикер на брифинге также обратил внимание на момент из Послания, который касается минимальной заработной платы. По словам Президента, она будет увеличена до 70 тысяч тенге. Увеличение размера минимальной заработной платы позволит повысить доходы 1,8 млн граждан страны.



Еще один шаг, озвученный в Послании, - увеличение срока выплаты государственного пособия по уходу за ребенком и социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком будут увеличены с одного года до полутора лет. При этом, в случае раннего выхода на работу получателя выплаты из ГФСС ее размер будет сохранен на уровне госпособия.



Шопанов уточнил, что данная норма распространяется и на работающих, и на неработающих родителей.



- Каждый родитель, претендующий на получение пособия по уходу за ребенком, должен знать, что чем больше у него стаж участия в системе социального страхования, тем выше размер выплаты. Этот платеж сегодня составляет 40% от дохода, из которого производились отчисления в ГФСС, - пояснил спикер.



Он уточнил, что родители, которые не работают или же имеют стаж работы менее 6 месяцев за последние два года до рождения ребенка, могут претендовать на пособия и выплаты только из государственного бюджета.



- Сегодня в случае возобновления трудовой деятельности родителями, осуществляющими уход за ребенком, пособие по уходу за ребенком прекращается. По новому же кодексу выплаты на поддержку данной категории семей не прекращаются, они выплачиваются из республиканского бюджета, - пояснил Асет Шопанов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.