Токаев: «Я пойду на выборы от широкой коалиции общественно-политических сил»

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Глава государства:



«Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации.



Все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса.



Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности Главы государства от различных партий и объединений.



Важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством. Как Глава государства, я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо».

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.