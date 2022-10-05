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Опубликовано: Сегодня, 18:43

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Токаев: «Наша сила - в единстве!»

Встреча Президента Казахстана с общественностью Карагандинской области.

Фото: Akorda
Президент:

«Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности. Нет лучшей добродетели, чем любовь к своей родине. Нет большего счастья, чем служить родному народу.

Патриотизм – это не красивые лозунги тех, кто выходит на площади, а честный труд во благо страны. Алихан Букейхан, уроженец этих мест, говорил: «Пока я жив, я буду служить казахскому народу». Лидер движения «Алаш» призывал нас хранить верность интересам своей страны. Патриотизм - могущественная сила.

Человека, у которое в сердце его Родина, Страна, Земля, ничто не остановит. Он готов пойти на любой подвиг. Я вижу, что именно такой патриотизм свойственен нашей молодежи. Ведь у нас одна Родина, одно государство, один народ! Наша сила – в единстве!»



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Комментарии ( 1 )

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ak12 (Посетители) Сегодня, 19:38
Патриотизм – это не красивые лозунги тех, кто выходит на площади, а честный труд во благо страны.
Красивые лозунги это как раз его фишка. Обычный БОЛТУН. Дело в том что, как раз от него не видно, честного труда во благо страны.Продолжатель дела елбасы-больше обещай, больше воруй.Ну и приказ стрелять на поражение, в мирных людей-народ никогда незабудет.Рано или поздно отвечать все равно придется.
 
 

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