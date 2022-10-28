Поручение президента: До конца 2023 года газом будут обеспечены «Тёплый пляж» и населённый пункт Сарша

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

На ситуацию с обеспечением газа в Мангистау обращал внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев.



Во время своего рабочего визита – в сентябре 2021 года он отмечал, что прокладка газопровода из местности Сарша на территорию Тёплого пляжа позволит газифицировать расположенный на этой территории населённый пункт Курык, производственные, курортные объекты и сооружения тёплых помещений для производства сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, придаст импульс экономическому развитию региона, развитию туристического потенциала.



Согласно поручению главы государства, в августе текущего года начаты работы по прокладке газопровода от территории села Курык до местности Сарша в Мангистауской области.



По последним данным, уже построено семь км трубопроводов, строительно-монтажные работы продолжаются без остановки. На строительную площадку доставлено 9170 метров пластиковых труб, земляные работы составляют 11500 метров. Заказчиком проекта является - «ҚазТрансГазАймақ», генеральный подрядчик - ТОО «Қағам».



Проект планируется завершить в апреле 2023 года.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.