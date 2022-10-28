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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 10:17

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Поручение президента: До конца 2023 года газом будут обеспечены «Тёплый пляж» и населённый пункт Сарша

В регионе реализуется проект «Реконструкция газотранспортной системы Мангистауской области». Это значит, что в области будет решён вопрос по поставке газа в населённый пункт Сарша и курортную зону «Жылы жағажай», который финансируется за счёт средств АО НК «QazaqGaz».

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
На ситуацию с обеспечением газа в Мангистау обращал внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Во время своего рабочего визита – в сентябре 2021 года он отмечал, что прокладка газопровода из местности Сарша на территорию Тёплого пляжа позволит газифицировать расположенный на этой территории населённый пункт Курык, производственные, курортные объекты и сооружения тёплых помещений для производства сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, придаст импульс экономическому развитию региона, развитию туристического потенциала.

Согласно поручению главы государства, в августе текущего года начаты работы по прокладке газопровода от территории села Курык до местности Сарша в Мангистауской области.

По последним данным, уже построено семь км трубопроводов, строительно-монтажные работы продолжаются без остановки. На строительную площадку доставлено 9170 метров пластиковых труб, земляные работы составляют 11500 метров. Заказчиком проекта является - «ҚазТрансГазАймақ», генеральный подрядчик - ТОО «Қағам».

Проект планируется завершить в апреле 2023 года.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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