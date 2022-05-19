Единая диспетчерская служба начала работу по Мангистауской области

Диспетчерская служба
Диспетчерская служба 109 рассматривает следующие вопросы:
Теплоснабжение
Энергоснабжение
Водоснабжение
Канализационные насосные станции и очистные сооружения
ТБО
Работа лифта
Работа КСК/ОСИ
Уличное освещение
Городская дорожная инфраструктура
Благоустройство городской, дворовой территории
Открытые колодцы
Озеленение города
Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок.
Прием заявлений:
Бесплатный звонок с мобильных и городских телефонов на единый номер 109;
Facebook: @aktau109.kz;
Прием заявок с сайта: www.aktau109.kz
Теплоснабжение
Энергоснабжение
Водоснабжение
Канализационные насосные станции и очистные сооружения
ТБО
Работа лифта
Работа КСК/ОСИ
Уличное освещение
Городская дорожная инфраструктура
Благоустройство городской, дворовой территории
Открытые колодцы
Озеленение города
Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок.
Прием заявлений:
Бесплатный звонок с мобильных и городских телефонов на единый номер 109;
Facebook: @aktau109.kz;
Прием заявок с сайта: www.aktau109.kz
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.