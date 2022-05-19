Единая диспетчерская служба начала работу по Мангистауской области

Диспетчерская служба

Диспетчерская служба 109 рассматривает следующие вопросы:



Теплоснабжение

Энергоснабжение

Водоснабжение

Канализационные насосные станции и очистные сооружения

ТБО

Работа лифта

Работа КСК/ОСИ

Уличное освещение

Городская дорожная инфраструктура

Благоустройство городской, дворовой территории

Открытые колодцы

Озеленение города





Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок.



Прием заявлений:



Бесплатный звонок с мобильных и городских телефонов на единый номер 109;



Facebook: @aktau109.kz;



Прием заявок с сайта: www.aktau109.kz

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.