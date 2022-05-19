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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 264

Единая диспетчерская служба начала работу по Мангистауской области

Единый контакт-центр 109 представляет собой единую линию связи, работающую в режиме 24/7.

Диспетчерская служба
Диспетчерская служба 109 рассматривает следующие вопросы:

Теплоснабжение
Энергоснабжение
Водоснабжение
Канализационные насосные станции и очистные сооружения
ТБО
Работа лифта
Работа КСК/ОСИ
Уличное освещение
Городская дорожная инфраструктура
Благоустройство городской, дворовой территории
Открытые колодцы
Озеленение города


Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок.

Прием заявлений:

Бесплатный звонок с мобильных и городских телефонов на единый номер 109;

Facebook: @aktau109.kz;

Прием заявок с сайта: www.aktau109.kz



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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:36
Borat,
109 уже давно работает )))

могу скинуть скрин если есть сомнения

сейчас они запустили звонки 24/7

а толку от этого, просто я про это, какую бы они линию не запускали ничего от них не зависит. все ответчики находятся в акимате а они не шевелятся
 
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Borat (Посетители) Сегодня, 11:23
strana.kz,
Как она у Вас может лежать 3 месяца, если они только начали работать по МО? podmig

Dum spiro spero...
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:03
lol
у меня там заявка уже 3 месяц и никаких движений
 
 

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