Сообщившие о факте коррупции мангистаусцы получили вознаграждение

В департаменте отметили, что поощрение граждан, сообщающих о фактах коррупции, является действенным инструментом в борьбе с такими явлениями. В связи с этим, практика поощрения лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией в регионе, широко распространяется. К примеру, в 2021 году шесть граждан, сообщивших о коррупции, получили вознаграждение в размере одного миллиона тенге.Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, как отметили в ведомстве, осуществляется должным образом.Поощрение устанавливается в следующих размерах:- по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.В случае, если сумма взятки или ущерба превышает 1000 МРП, единовременное вознаграждение составит 10 процентов от указанной суммы, но не более 4000 МРП.Следует отметить, что денежное вознаграждение выплачивается только после приговора.