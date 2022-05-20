«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Мая
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.41 KZT
  • €1 = 452.94 KZT
  • 1 RUB = 6.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 0

Сообщившие о факте коррупции мангистаусцы получили вознаграждение

С начала года два человека, заявившие о фактах коррупции в области, получили 420 тысяч тенге в качестве вознаграждения. Об этом сообщает департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области.

Фото центра общественных коммуникаций
В департаменте отметили, что поощрение граждан, сообщающих о фактах коррупции, является действенным инструментом в борьбе с такими явлениями. В связи с этим, практика поощрения лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией в регионе, широко распространяется. К примеру, в 2021 году шесть граждан, сообщивших о коррупции, получили вознаграждение в размере одного миллиона тенге.

Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, как отметили в ведомстве, осуществляется должным образом.

Сообщившие о факте коррупции мангистаусцы получили вознаграждение


Поощрение устанавливается в следующих размерах:
- по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;
- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;
- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.

В случае, если сумма взятки или ущерба превышает 1000 МРП, единовременное вознаграждение составит 10 процентов от указанной суммы, но не более 4000 МРП.

Следует отметить, что денежное вознаграждение выплачивается только после приговора.

При столкновении с фактами коррупции необходимо позвонить в Call-центр по номеру 1424 либо в дежурную часть антикоррупционной службы по Мангистауской области по номеру 8 (729мкмк2) 319110.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика