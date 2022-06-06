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Опубликовано: Вчера, 20:32

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Эко-слёт для волонтёров региона прошёл в одном из красивейших мест Мангистау

Молодёжный ресурсный центр Мангистауской области организовал эко-слет для волонтеров в урочище Акмыш. Там были организованы отдых с играми и уборка мусора, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В слете участвовали волонтеры, осуществляющие деятельность в сфере общего и профессионального образования. Они, как правило, занимаются добровольческой деятельностью, которая позволяет оказать помощь людям в получении знаний. Волонтеры преподают на безвозмездной основе, другие организуют мастер-классы и т.д.

В молодежном ресурсном центре отмечают, что собирая волонтеров вместе, ставили цель укрепить их взаимодействие, дать возможность обменяться опытом, поддержать их экологические инициативы. А поскольку это все-таки эко-слет, организаторы решили совместить эти цели с пользой и для природы.

Эко-слёт для волонтёров региона прошёл в одном из красивейших мест Мангистау


Так, волонтеры и специалисты ресурсного центра очистили урочище Акмыш от мусора, собрав около 35 мешков. Вывезти его на полигон помог акимат Мангистауского района.


Эко-слёт для волонтёров региона прошёл в одном из красивейших мест Мангистау


После полезной разминки для участников слета организовали тимбилдинг – это игры на природе. А под занавес мероприятия самые активные волонтеры были награждены благодарственными письмами председателя Национальной волонтерской сети.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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