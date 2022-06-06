Эко-слёт для волонтёров региона прошёл в одном из красивейших мест Мангистау

В слете участвовали волонтеры, осуществляющие деятельность в сфере общего и профессионального образования. Они, как правило, занимаются добровольческой деятельностью, которая позволяет оказать помощь людям в получении знаний. Волонтеры преподают на безвозмездной основе, другие организуют мастер-классы и т.д.В молодежном ресурсном центре отмечают, что собирая волонтеров вместе, ставили цель укрепить их взаимодействие, дать возможность обменяться опытом, поддержать их экологические инициативы. А поскольку это все-таки эко-слет, организаторы решили совместить эти цели с пользой и для природы.Так, волонтеры и специалисты ресурсного центра очистили урочище Акмыш от мусора, собрав около 35 мешков. Вывезти его на полигон помог акимат Мангистауского района.После полезной разминки для участников слета организовали тимбилдинг – это игры на природе. А под занавес мероприятия самые активные волонтеры были награждены благодарственными письмами председателя Национальной волонтерской сети.