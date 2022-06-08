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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:58

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Мангистауские полицейские организовали марафон

В честь 30-летия полиции Казахстана состоялся марафон среди сотрудников департамента полиции Мангистауской области и жителей города протяженностью 7 км - от 1 микрорайона «Акбота» до 15 микрорайона («Амфитеатр»). В марафоне приняли участие около 200 человек.

Кадр видео
Стоит отметить, что целью праздничного марафона среди сотрудников полиции и жителей является развитие духовного богатства и культуры, творчества и ведение здорового образа жизни горожан.

По итогам конкурса 15 участников заняли призовые места. Абдижамалов Парахат занял 1-е место в мужском первенстве до 30 лет, а Мурат Максат занял 1-е место в мужском первенстве до 40 лет. Победителями первенства среди юношей и девушек стали Канавалов Ян и Асланова Дильназ.

В свою очередь, руководство ведомства поблагодарило организаторов мероприятия за активное участие в марафоне всех участников, показавших свое мастерство, наградило медалями и грамотами.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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