Мангистауские полицейские организовали марафон

Стоит отметить, что целью праздничного марафона среди сотрудников полиции и жителей является развитие духовного богатства и культуры, творчества и ведение здорового образа жизни горожан.По итогам конкурса 15 участников заняли призовые места. Абдижамалов Парахат занял 1-е место в мужском первенстве до 30 лет, а Мурат Максат занял 1-е место в мужском первенстве до 40 лет. Победителями первенства среди юношей и девушек стали Канавалов Ян и Асланова Дильназ.В свою очередь, руководство ведомства поблагодарило организаторов мероприятия за активное участие в марафоне всех участников, показавших свое мастерство, наградило медалями и грамотами.