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Опубликовано: Сегодня, 18:04

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Актауские врачи успешно прооперировали пострадавшую туристку из России

Врачи-травматологи Мангистауской областной многопрофильной больницы провели операцию на коленом суставе туристки из России и сохранили ей связки, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Фото МОБ Мангистауской области
По словам сорокалетней туристки Оксаны Константиновой, они вместе с мужем приехали на отдых в Мангистау из Нижнего Новгорода. Первые четыре дня отпуска, делится женщина, прошли замечательно. Пара гуляла вдоль берега, плавала в море и ловила раков. Но на пятый день отпуска туристка получила серьезные травмы и была госпитализирована.

- Мы с мужем гуляли по берегу моря в седьмом микрорайоне. Увидели каменные плиты и решили попрыгать. У меня неудачно застряла нога между плитой и камнем. Связка на колене порвалась, причинив резкую боль. Муж сразу отвез в больницу. Врачи оперативно провели операцию, сказав, что медлить нельзя, - рассказывает Оксана.


Актауские врачи успешно прооперировали пострадавшую туристку из России

Фото МОБ Мангистауской области


Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую травму левого коленного сустава, полный разрыв связок левого коленного сустава, а также риск развития гемартроза. Гемартроз, как пояснили врачи, это одно из наиболее частых проявлений травматического воздействия на суставы, которое проявляется кровоизлиянием в полость сустава.
Актауские врачи успешно прооперировали пострадавшую туристку из России

Фото МОБ Мангистауской области


- Пациентке была проведена операция по восстановлению собственной связки левого коленного сустава под спинальной анестезией. В настоящее время состояние женщины относительно удовлетворительное, послеоперационные швы в норме, отек спадает, адекватная терапия. Ей разрешено проявлять активность, стоять на костылях без опоры на левую голень, - рассказал заведующий травматологическим отделением Мангистауской областной больницы Есет Шахатбаев.


Актауские врачи успешно прооперировали пострадавшую туристку из России

Фото МОБ Мангистауской области

Экстренная операция, которая длилась 2,5 часа, прошла успешно.
Со слов женщины, проснувшись, боли она не почувствовала.

- Всё дело в том, что врач Кайрат Умирзакович Рахимов, который сделал мне операцию, настоящий профессионал своего дела. Родственники зря беспокоились, я им сказала, что нахожусь в надежных руках. В больнице очень хороший уход, специалисты регулярно проверяют, даже интересуются настроением. Я благодарна медикам за их заботу обо мне – жительницы чужой страны. Здесь меня приняли как в своем доме. Сейчас у меня все хорошо, – делится Оксана Константинова.


Отметим, что в операции приняли участие хирург Кайрат Рахимов, анестезиолог Сагадат Бултеков и медсестра Айдана Тогжан.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 20:12
Скорейшего выздоровления и без последствий туристке из Нижнего! Ну а Акимату - вопрос--когда пляж в 7ом приведёте в порядок? Ждёте когда у кого то из отдыхающих голова между плит застрянет, а не нога?
 
 

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