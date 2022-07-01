Актауские врачи успешно прооперировали пострадавшую туристку из России

- Мы с мужем гуляли по берегу моря в седьмом микрорайоне. Увидели каменные плиты и решили попрыгать. У меня неудачно застряла нога между плитой и камнем. Связка на колене порвалась, причинив резкую боль. Муж сразу отвез в больницу. Врачи оперативно провели операцию, сказав, что медлить нельзя, - рассказывает Оксана.

Фото МОБ Мангистауской области

Фото МОБ Мангистауской области



- Пациентке была проведена операция по восстановлению собственной связки левого коленного сустава под спинальной анестезией. В настоящее время состояние женщины относительно удовлетворительное, послеоперационные швы в норме, отек спадает, адекватная терапия. Ей разрешено проявлять активность, стоять на костылях без опоры на левую голень, - рассказал заведующий травматологическим отделением Мангистауской областной больницы Есет Шахатбаев.

Фото МОБ Мангистауской области





- Всё дело в том, что врач Кайрат Умирзакович Рахимов, который сделал мне операцию, настоящий профессионал своего дела. Родственники зря беспокоились, я им сказала, что нахожусь в надежных руках. В больнице очень хороший уход, специалисты регулярно проверяют, даже интересуются настроением. Я благодарна медикам за их заботу обо мне – жительницы чужой страны. Здесь меня приняли как в своем доме. Сейчас у меня все хорошо, – делится Оксана Константинова.

По словам сорокалетней туристки Оксаны Константиновой, они вместе с мужем приехали на отдых в Мангистау из Нижнего Новгорода. Первые четыре дня отпуска, делится женщина, прошли замечательно. Пара гуляла вдоль берега, плавала в море и ловила раков. Но на пятый день отпуска туристка получила серьезные травмы и была госпитализирована.Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую травму левого коленного сустава, полный разрыв связок левого коленного сустава, а также риск развития гемартроза. Гемартроз, как пояснили врачи, это одно из наиболее частых проявлений травматического воздействия на суставы, которое проявляется кровоизлиянием в полость сустава.Экстренная операция, которая длилась 2,5 часа, прошла успешно.Со слов женщины, проснувшись, боли она не почувствовала.Отметим, что в операции приняли участие хирург Кайрат Рахимов, анестезиолог Сагадат Бултеков и медсестра Айдана Тогжан.