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Опубликовано: Сегодня, 18:34

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Около 200 мангистаусцев получили бесплатные консультации врачей

Врачи Актау провели выездные консультации для жителей региона, которые не спешат к ним на прием. Такую возможность населению предоставил Мангистауский молодежный ресурсный центр в рамках проекта «Кеңес алаңы», передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Фото МОБ Мангистауской области
Выездные консультации в торговом доме «Достык» в 26 микрорайоне провели врачи Актауской городской поликлиники №2. Команда медиков состояла из педиатра, психолога и терапевта. Они осмотрели около 200 жителей области. Всем им дали консультации, измерили артериальное давление, а некоторым посоветовали пройти более углубленное обследование.

Около 200 мангистаусцев получили бесплатные консультации врачей

Фото МОБ Мангистауской области


В рамках проекта, организованного 30 июня, мужчины старше 40 лет и женщины старше 30 лет прошли скрининг, направленный на выявление онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалистов, добровольно сдали кровь более 40 человек, проверили содержание холестерина и сахара в ней.


- Подавляющее большинство заболеваний возникает из-за чрезмерного повышения уровня холестерина и сахара в крови. Поэтому население должно обследоваться раз в два года, своевременно сдавать анализы, предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Но жители не приходят в поликлинику. Поэтому вот таким образом, выезжая в город, мы общаемся с населением, проводим разъяснительную работу и скрининг, - говорит медсестра Актауской городской поликлиники №2 Молдир Убайдулла.


Около 200 мангистаусцев получили бесплатные консультации врачей

Фото МОБ Мангистауской области


Примечательно, что во время мероприятия большое количество людей обратилось к психологу. Бибинора Иманалиева говорит, что за полтора часа успела принять около 30 человек.

- Многие пришли с заботой о своих детях, другие консультировались по бытовым и социальным проблемам, третьи искали ответ на вопрос о реальности избавиться от вредных привычек. Обращения были и относительно здоровья, люди делились внутренним настроением, эмоциональным состоянием, - делится психолог.


Отмечено, что такие мероприятия будут проводиться и дальше.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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