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Опубликовано: 13-07-2022, 20:20

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В мангистауских школах созданы службы наркоконтроля

Профилактику наркомании в мангистауских школах решили проводить при помощи службы наркоконтроля. Об этом сообщила и. о. руководителя отдела нравственно-духовного воспитания и самопознания Управления образования области Орынгуль Мамутова.







Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По ее словам, в состав службы наркоконтроля включены директор школы, его заместитель по воспитательной работе, школьный инспектор, психолог, социальный педагог и классный руководитель.

Орынгуль Мамутова поясняет, что наркоконтроль в основном ждет учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере, то есть зависимых от наркотиков.

-Сейчас таковых учеников в школах нет, но отчасти для того и нужен наркоконтроль, чтобы и дальше школьников-наркоманов не было. Профилактика подростковой наркомании в учебных учреждениях стала привычной мерой. Для юного поколения проводятся занятия, конкурсы сочинений, читаются лекции, организуются круглые столы, дебаты, семинары, а также выставки рисунков с антинаркотической направленностью. В общем, делается всё для формирования здорового образа жизни, - рассказала специалист.

На брифинге начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Мангистауской области Эдуард Куанаев рассказал, что молодые люди часто становятся марионетками в руках организаторов наркобизнеса. В нелегальный оборот наркотиков они заманивают молодежь через интернет-ресурсы. Специалист выразил озабоченность тем, что установить преступников и их местонахождение довольно сложно. Достижения научно-технического прогресса проникли в наркопреступность и привели к появлению нового способа их сбыта.

- Всё происходит анонимно, покупатели переводят деньги на банковский карточный счет («биткоины» и другие виды) по договоренностям чрез приложения «Telegram», «Vipoil» и др.
Таким образом, в ходе проведения оперативных мероприятий технически невозможно установить никнейм (интернет-группу или магазин по продаже наркотиков) и привязать его к мобильному номеру. То есть, выйти на преступника сложно, - говорит Эдуард Куанаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) 15 июля 2022 15:01
"-Сейчас таковых учеников в школах нет" - т.е. проблемы нет, но службу создадим, при этом ее функционирование аморфное, без объекьтивных процессов и подходов. Вопрос - а зачем тогда тратить на это ресурсы? Предусматривают ли эти службы дополнительное финансирование?
Не будет ли более эффективным усилить охрану, установить дополнительные камеры в том числе и снаружи (это также поможет выявлять и другие возможные негативные элементы внутри и снаружи здания), а также установить ящики для анонимных заявлений по разным негативным вопросам (наркотики, домагательства, преследование и т.п.) в школах и провести разъяснительную работу. Мир всем!
 
 

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