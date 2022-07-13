В мангистауских школах созданы службы наркоконтроля

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По ее словам, в состав службы наркоконтроля включены директор школы, его заместитель по воспитательной работе, школьный инспектор, психолог, социальный педагог и классный руководитель.



Орынгуль Мамутова поясняет, что наркоконтроль в основном ждет учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере, то есть зависимых от наркотиков.



-Сейчас таковых учеников в школах нет, но отчасти для того и нужен наркоконтроль, чтобы и дальше школьников-наркоманов не было. Профилактика подростковой наркомании в учебных учреждениях стала привычной мерой. Для юного поколения проводятся занятия, конкурсы сочинений, читаются лекции, организуются круглые столы, дебаты, семинары, а также выставки рисунков с антинаркотической направленностью. В общем, делается всё для формирования здорового образа жизни, - рассказала специалист.



На брифинге начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Мангистауской области Эдуард Куанаев рассказал, что молодые люди часто становятся марионетками в руках организаторов наркобизнеса. В нелегальный оборот наркотиков они заманивают молодежь через интернет-ресурсы. Специалист выразил озабоченность тем, что установить преступников и их местонахождение довольно сложно. Достижения научно-технического прогресса проникли в наркопреступность и привели к появлению нового способа их сбыта.



- Всё происходит анонимно, покупатели переводят деньги на банковский карточный счет («биткоины» и другие виды) по договоренностям чрез приложения «Telegram», «Vipoil» и др.

Таким образом, в ходе проведения оперативных мероприятий технически невозможно установить никнейм (интернет-группу или магазин по продаже наркотиков) и привязать его к мобильному номеру. То есть, выйти на преступника сложно, - говорит Эдуард Куанаев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.