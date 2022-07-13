«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Июля
+29...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.91 KZT
  • €1 = 477.58 KZT
  • 1 RUB = 8.15 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 20:20

Просмотров: 136

В мангистауских школах создают службы наркоконтроля

Профилактику наркомании в мангистауских школах решили проводить при помощи службы наркоконтроля. Об этом сообщила и. о. руководителя отдела нравственно-духовного воспитания и самопознания Управления образования области Орынгуль Мамутова.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По ее словам, в состав службы наркоконтроля включены директор школы, его заместитель по воспитательной работе, школьный инспектор, психолог, социальный педагог и классный руководитель.

Орынгуль Мамутова поясняет, что наркоконтроль в основном ждет учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере, то есть зависимых от наркотиков.

-Сейчас таковых учеников в школах нет, но отчасти для того и нужен наркоконтроль, чтобы и дальше школьников-наркоманов не было. Профилактика подростковой наркомании в учебных учреждениях стала привычной мерой. Для юного поколения проводятся занятия, конкурсы сочинений, читаются лекции, организуются круглые столы, дебаты, семинары, а также выставки рисунков с антинаркотической направленностью. В общем, делается всё для формирования здорового образа жизни, - рассказала специалист.

На брифинге начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Мангистауской области Эдуард Куанаев рассказал, что молодые люди часто становятся марионетками в руках организаторов наркобизнеса. В нелегальный оборот наркотиков они заманивают молодежь через интернет-ресурсы. Специалист выразил озабоченность тем, что установить преступников и их местонахождение довольно сложно. Достижения научно-технического прогресса проникли в наркопреступность и привели к появлению нового способа их сбыта.

- Всё происходит анонимно, покупатели переводят деньги на банковский карточный счет («биткоины» и другие виды) по договоренностям чрез приложения «Telegram», «Vipoil» и др.
Таким образом, в ходе проведения оперативных мероприятий технически невозможно установить никнейм (интернет-группу или магазин по продаже наркотиков) и привязать его к мобильному номеру. То есть, выйти на преступника сложно, - говорит Эдуард Куанаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика