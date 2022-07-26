Актау - город культурных и бережливых людей! Вандалы и невежи разрушают наш край!

Только за первые 3 месяца 2022 года Актау посетило более 49 тысяч туристов.Однако, с наступлением тёплых летних дней воздействие человека на окружающую среду и санитарное состояние города стало гораздо заметнее. Большинство отдыхающих превратили пляжи в мусорные свалки, при том, что урны и контейнеры имеются.Из-за безответственного и даже варварского отношения некоторых горожан сверх рабочей нормы коммунальщики ежедневно вывозят из Актау 700-800 кубических метров мусора.- Мы призываем жителей и гостей города бережно относиться к нашему общему дому и городской собственности. Есть факты вандализма. К сожалению, порча городского имущества, замусоривание происходит именно в туристически привлекательных зонах: Скальная тропа, набережная. Хочется донести до каждого, что судьба нашего города в наших руках, и мы все несём ответственность перед мировой общественностью и потомками, - отметил аким города Актау Нурдаулет Килыбай.Ежедневно более 400 человек выходят на борьбу за чистоту городских улиц и дворов. В будущем планируется увеличить количество контейнерных баков. Сейчас на набережной, начиная от микрорайона «Самал» до отеля «Риксос», установлено 80 мусорных контейнеров.Бизнес-субъекты проявляют активную гражданскую позицию в вопросах экологической безопасности. Предприниматели, работающие на набережной, заключают договоры с организациями по вывозу твердых бытовых отходов.Формирование туристического и культурного имиджа города необходимо начать с себя! Только вместе мы убережем Актау от зловонного будущего.