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Опубликовано: Сегодня, 12:33

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Актау - город культурных и бережливых людей! Вандалы и невежи разрушают наш край!

Актау - самый молодой город Казахстана, и с каждым годом популярность каспийской жемчужины растёт среди туристов и путешественников. Однако проблема чистоты и сохранности природных и туристических объектов остается на повестке коммунальных служб города. Акимат Актау призывает жителей к бережному отношению к нашему общему дому.

Фото пресс-службы акима города
Только за первые 3 месяца 2022 года Актау посетило более 49 тысяч туристов.

Однако, с наступлением тёплых летних дней воздействие человека на окружающую среду и санитарное состояние города стало гораздо заметнее. Большинство отдыхающих превратили пляжи в мусорные свалки, при том, что урны и контейнеры имеются.

Актау - город культурных и бережливых людей! Вандалы и невежи разрушают наш край!


Из-за безответственного и даже варварского отношения некоторых горожан сверх рабочей нормы коммунальщики ежедневно вывозят из Актау 700-800 кубических метров мусора.

Актау - город культурных и бережливых людей! Вандалы и невежи разрушают наш край!


- Мы призываем жителей и гостей города бережно относиться к нашему общему дому и городской собственности. Есть факты вандализма. К сожалению, порча городского имущества, замусоривание происходит именно в туристически привлекательных зонах: Скальная тропа, набережная. Хочется донести до каждого, что судьба нашего города в наших руках, и мы все несём ответственность перед мировой общественностью и потомками, - отметил аким города Актау Нурдаулет Килыбай.

Ежедневно более 400 человек выходят на борьбу за чистоту городских улиц и дворов. В будущем планируется увеличить количество контейнерных баков. Сейчас на набережной, начиная от микрорайона «Самал» до отеля «Риксос», установлено 80 мусорных контейнеров.

Актау - город культурных и бережливых людей! Вандалы и невежи разрушают наш край!


Бизнес-субъекты проявляют активную гражданскую позицию в вопросах экологической безопасности. Предприниматели, работающие на набережной, заключают договоры с организациями по вывозу твердых бытовых отходов.

Формирование туристического и культурного имиджа города необходимо начать с себя! Только вместе мы убережем Актау от зловонного будущего.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:11
Надо фотографии пойманных вандалов размещать в общественных местах, а их самих строже наказывать.
А полиции надо поработать чтобы вандалов ловили.
Я не слыхал чтобы кого-то поймали.
 
 

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