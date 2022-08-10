Ярмарки, сессии, гала-концерт: как отметят День молодежи в Мангистау

Фото пресс-службы Молодежного ресурсного центра мангистауской области

Стартуют мероприятия уже сегодня, 10 августа. Так, в Доме Дружбы в 34 микрорайоне будет организована ярмарка вакансий. Мероприятие состоится в 15:00 с участием специалистов управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.



В этот же день в 18:00 на берегу моря у амфитеатра (15 мкр.) пройдет бизнес-ярмарка с участием предпринимателей региона. Около 20 предпринимателей представят свою продукцию населению по доступным ценам.



11 августа в 13:00 в гостинице «Holiday Inn» состоится сессия стратегического планирования молодежи Мангистауской области. Там специалист, ментор, эксперт в области НПО Бибигуль Шайхиева проведет для участников интенсивный курс на тему «Стратегический менеджмент». Здесь же будут обсуждены проблемы и потребности молодежи, разработан план. В мероприятии примет участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, который ознакомится с планами участников и обменяется мнениями с молодыми людьми.



Праздничное трехдневное мероприятие завершится гала-концертом «Жиналайық» (соберемся), который состоится 12 августа на площади у амфитеатра в 15 микрорайоне. Участие в концерте примут мангистауские артисты и известные в стране хедлайнеры.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.