В Мангистау анализы на гормоны можно сдать за счет ОСМС

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Если у вас есть для этого медицинские показания и соответствующее заключение узкого специалиста, вы имеете право получить направление на такие обследования, как:



• Определение тиреотропного гормона (ТТГ)

• Определение общего трийодтиронина (Т3)

• Определение свободного трийодтиронина (Т3)

• Определение общего тироксина (Т4)

• Определение свободного тироксина (Т4)

• Определение тестостеронстимулирующего гормона (ТСГ)

• Определение тестостерона

• Определение тиреоглобулина

• Определение тропонина

• Определение адреналина

• Определение альдостерона

• Определение паратиреоидного гормона

• Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

• Определение Антимюллерова гормона

• Определение глобулинсвязывающего полового гормона (ГСПГ)

• Определение адренокортикотропный гормон (АКТГ)

• Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ)

• Определение соматотропного гормона (СТГ)

• Определение хронического гонадотропина человека (ХЧГ)

• Определение хорионического гонадотропина человека (ХЧГ) в моче.



Это 20 наиболее распространенных гормонов, обследование которых покрываются пакетом ОСМС.





«Бүгінгі таңда МӘМС емделушілерге кеңейтілген жоспарлы медициналық қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді және жоспарланбаған талдаулар мен тексерулер үшін қалта шығындарын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді», - деп бөлісті Маңғыстау облысы бойынша филиал директоры Елдеш Саханұлы Қосмағанбетов.



Егер сізде бұл үшін медициналық көрсеткіштер және бейінді маманның тиісті қорытындысы болса, сізде келесі тексеруге жолдама алуға құқығыңыз бар:



• Триотропты гормонды анықтау (ТТГ)

• Жалпы триодотирононды анықтау (Т3)

• Еркін триодотирононды анықтау (Т3)

• Еркін тироксинді анықтау (Т4)

• Жалпы тироксинді анықтау (Т4)

• Тестостерон ынталандырушы гормонын анықтау (ТСГ)

• Тестостеронды анықтау

• Тиреоглобулинді анықтау

• Тропонинді анықтау

• Адреналинді анықтау

• Альдостеронды анықтау

• Паратиреоидты гормонды анықтау

• Фолликулды ынталандыратын гормонды анықтау (ФСГ)

• Мюллерге қарсы гормонды анықтау

• Жыныстық гормонды байланыстыратын глобулинді анықтау (ГСПГ)

• Адренокортикотропты гормонды анықтау (АКТГ)

• Лютеинизация гормонын анықтау (ЛГ)

• Соматотропты гормонды анықтау (СТГ)

• Адамның хорионикалық гонадотропинін анықтау (ХГЧ)

• Зәрдегі адамның хорионикалық гонадотропинін (ХГЧ) анықтау.



Бұл ең көп таралған 20 гормон, оларды тексеру МӘМС пакетімен қамтылған.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.