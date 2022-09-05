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Опубликовано: Сегодня, 16:01

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В Мангистау объявлен конкурс для педагогов

В целях поощрения Мангистауских педагогов за особые заслуги в развитии системы образования региона, для них объявлен конкурс. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото центра общественных коммуникаций
Конкурс проводится по 12 номинациям: «Лучший методолог», «Лучший пропагандист национальных традиций», «Лучший пользователь цифровых технологий», «Лучший руководитель одаренных детей организаций среднего образования», «Лучший мастер достижений», «Лучший учитель-полиглот в организациях образования Ота».

- Победители получат нагрудный знак «За вклад в образование Мангистауской области» и денежное вознаграждение в размере 500 000 тенге. Документы принимаются с 5 по 16 сентября. Заявку можно подать на электронный адрес bilimbaskarmasy@mangystau.gov.kz или в областное управление образования, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.



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