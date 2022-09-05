В Мангистау объявлен конкурс для педагогов

Фото центра общественных коммуникаций

Конкурс проводится по 12 номинациям: «Лучший методолог», «Лучший пропагандист национальных традиций», «Лучший пользователь цифровых технологий», «Лучший руководитель одаренных детей организаций среднего образования», «Лучший мастер достижений», «Лучший учитель-полиглот в организациях образования Ота».



- Победители получат нагрудный знак «За вклад в образование Мангистауской области» и денежное вознаграждение в размере 500 000 тенге. Документы принимаются с 5 по 16 сентября. Заявку можно подать на электронный адрес bilimbaskarmasy@mangystau.gov.kz или в областное управление образования, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.