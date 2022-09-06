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Опубликовано: Сегодня, 18:31

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В Жанаозене разработаны 17 проектов по созданию новых рабочих мест

В городе Жанаозене принята Дорожная карта по стимулированию развития бизнеса и созданию рабочих мест на 2022-2024 годы, сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель директора Палаты предпринимателей Мангистауской области Акку Айтжанова.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, распоряжением акима Мангистауской области от 9 июня 2022 года в городе Жанаозене создана рабочая группа, в состав которой вошли представители НПП «Атамекен», группы АО ФНБ «Самрук-Казына», акимата Мангистауской области.

Они ведут работу по предварительному отбору бизнес-проектов.

- Первое заседание рабочей группы состоялось 15 июня, на нем были обсуждены вопросы предварительного отбора бизнес-проектов в г. Жанаозен по предложению РПП Мангистауской области. Принято решение внести изменения в регламент рабочей группы, касающиеся утверждения перечня документов для участников проекта, формирования производственной базы, разработки актов обследования технологического оборудования, - прокомментировала Акку Айтжанова.

До настоящего времени на заседании рабочей группы рассмотрены 17 проектов для проработки заключения долгосрочных договоров по обеспечению создания новых постоянных рабочих мест в городе Жанаозене.

Данный список проектов направлен в АО ФНБ «Самрук-Казына». Их реализация в условиях заключения долгосрочных контрактов позволит создать 696 рабочих мест.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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