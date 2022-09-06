В Жанаозене разработаны 17 проектов по созданию новых рабочих мест

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По словам спикера, распоряжением акима Мангистауской области от 9 июня 2022 года в городе Жанаозене создана рабочая группа, в состав которой вошли представители НПП «Атамекен», группы АО ФНБ «Самрук-Казына», акимата Мангистауской области.



Они ведут работу по предварительному отбору бизнес-проектов.



- Первое заседание рабочей группы состоялось 15 июня, на нем были обсуждены вопросы предварительного отбора бизнес-проектов в г. Жанаозен по предложению РПП Мангистауской области. Принято решение внести изменения в регламент рабочей группы, касающиеся утверждения перечня документов для участников проекта, формирования производственной базы, разработки актов обследования технологического оборудования, - прокомментировала Акку Айтжанова.



До настоящего времени на заседании рабочей группы рассмотрены 17 проектов для проработки заключения долгосрочных договоров по обеспечению создания новых постоянных рабочих мест в городе Жанаозене.



Данный список проектов направлен в АО ФНБ «Самрук-Казына». Их реализация в условиях заключения долгосрочных контрактов позволит создать 696 рабочих мест.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.