В Актау пройдёт II Международный театральный фестиваль «Abish Alemi»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Фестиваль, который в Мангистау проводится во второй раз, соберёт театральные труппы из Грузии, Кыргызстана, Башкортостана и Казахстана.



- Мероприятие организуется в целях развития национальной духовности и установления творческих связей между театрами дружественных стран. Обмен опытом между ними стимулирует творческие коллективы к новому успеху, - подчеркнула Гульсина Миргалиева.



По её словам, театры могут участвовать в фестивале с национальными и классическими постановками в своём репертуаре.



По словам художественного руководителя театра Медгата Умиралиева, представленные театрами спектакли будут анализировать авторитетные члены жюри, известные всему театральному миру. Это деятели искусства Асанали Ашимов, Меруерт Утекешова, Атабак Пурнадери, Еркин Жуасбек, Лаша Чхартишвили, Бейбит Бахтыгереев, Меруерт Жаксылыкова. В качестве специальных гостей вечера примут участие семья и последователи Абиша Кекилбаева.



Церемония открытия фестиваля состоится 20 сентября в 19:00 на сцене амфитеатра на набережной 15 микрорайона. Приглашаются жители и гости города. Спектакли будут показаны в музыкально-драматическом театре им.Н. Жантурина. Вход бесплатный.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.