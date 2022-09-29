В Мангистауской области проходит фотоконкурс «Нағыз қазақ»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Отличительная особенность конкурса - необычные фотографии малышей, которые едят мясо и грызут кости.



- Когда-то давно за столом старшим было принято есть мясо, а маленьким детям отдавать кости. Считалось, что организму детей, у которых только начинали появляться зубы, это приносило большую пользу, - говорят организаторы.



Пять лучших фотографий будут отмечены денежными призами. Принять участие в конкурсе могут все жители страны. Победители будут определены 30 сентября с участием специалистов компании.



«Көркем Әлем» - это крупное мясоперерабатывающее предприятие Жанаозена. Компания не только работает в производственных целях, но и вносит свой вклад в развитие города Жанаозен. Кроме того, предприятие не отстаёт от общественных дел и принимает активное участие в пропаганде национальных традиций и обычаев.



Компания несколько раз организовывала игру «Асык PARTY», фотоконкурс «Нағыз қазақ» стал следующим вкладом компании в пропаганду национальных традиций.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.