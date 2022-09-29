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Опубликовано: Сегодня, 10:03

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В Мангистауской области проходит фотоконкурс «Нағыз қазақ»

В Жанаозене проходит конкурс фотографий «Нағыз қазақ», организованный компанией «Көркем Әлем». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Отличительная особенность конкурса - необычные фотографии малышей, которые едят мясо и грызут кости.

- Когда-то давно за столом старшим было принято есть мясо, а маленьким детям отдавать кости. Считалось, что организму детей, у которых только начинали появляться зубы, это приносило большую пользу, - говорят организаторы.

Пять лучших фотографий будут отмечены денежными призами. Принять участие в конкурсе могут все жители страны. Победители будут определены 30 сентября с участием специалистов компании.

«Көркем Әлем» - это крупное мясоперерабатывающее предприятие Жанаозена. Компания не только работает в производственных целях, но и вносит свой вклад в развитие города Жанаозен. Кроме того, предприятие не отстаёт от общественных дел и принимает активное участие в пропаганде национальных традиций и обычаев.

Компания несколько раз организовывала игру «Асык PARTY», фотоконкурс «Нағыз қазақ» стал следующим вкладом компании в пропаганду национальных традиций.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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