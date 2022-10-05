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Опубликовано: Сегодня, 18:47

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В Мангистау открылся гражданский Центр поддержки неправительственных организаций

Во вторник, 4 октября, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил гражданский Центр, открытый для поддержки неправительственных организаций, а также встретился с представителями гражданского общества региона, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В рамках мероприятия глава региона ознакомился с работой «Гражданского центра», который был открыт с целью создания благоприятных условий для работы неправительственных организаций. В Центре имеется коворкинг-зона, диалоговые площадки для представителей НПО, семейный кабинет, кабинеты для семинаров и тренингов. Задача центра, открытого при содействии управления внутренней политики, - оказывать методическую и консультативную помощь неправительственным организациям, проводить работу по развитию и увеличению инициатив гражданского общества.
В данном Центре представители НПО смогут тесно взаимодействовать друг с другом и обмениваться опытом.

Неправительственные организации - общественный наблюдатель и орган, выполняющий роль связующего моста в различных секторах общества между населением и государственными органами, а также осуществляющий мониторинг хода реализации государственных программ.

- Мы всегда заинтересованы в развитии гражданского общества. Неправительственные организации являются структурами, способствующими активизации гражданского общества. В своем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал: «Необходимо поддерживать гражданское общество и укреплять его потенциал». Также необходимо широко использовать возможности гражданского общества в дискуссионной работе для решения важнейших общегосударственных задач. Активизация гражданского общества является одной из основных предпосылок развития человеческого капитала, социально-экономического развития, превращения демократических ценностей в достояние страны. Надо работать над увеличением количества активных неправительственных организаций в нашем регионе. Мы всегда готовы оказать поддержку вашим инициативам, новым идеям, - сказал Нурлан Ногаев.

В ходе встречи представители НПО выступили с докладами и поделились проделанной работой по развитию гражданского общества. Задавали актуальные вопросы, обсуждали с главой региона пути решения актуальных проблем.

На сегодняшний день в Мангистауской области официально зарегистрировано 752 неправительственных организации, из которых в настоящее время функционируют 323.

В прошлом году в рамках государственного социального заказа в области реализовано 36 социальных проектов, в этом году их количество, включая грантовые, достигло 47.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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