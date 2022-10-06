«Ұлы дала жорығы»: мангистауские всадники стали победителями

При поддержке главы государства РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, Министерством культуры и спорта РК впервые в стране прошел марафон-байга «Ұлы дала жорығы». Первый республиканский конный марафон стартовал 18 сентября и продлился 12 дней.В соревнованиях приняли участие около 200 всадников из 19 регионов.«Ұлы дала жорығы» - первый республиканский конный марафон, который охватил территорию 6 регионов: город Астана, Акмолинскую, Карагандинскую, Улытаускую, Кызылординскую и Туркестанскую области.В свою очередь глава региона Нурлан Ногаев от имени мангистаусцев выразил благодарность участникам.- Уважаемые участники, тренеры, любители национального спорта!Поздравляю вас со знаменательной победой в проекте «Ұлы дала жорығы». На республиканском марафоне-байге «Ұлы дала жорығы», длившемся 12 дней, более 1200 км от столицы до города Туркестан, команда Мангистауской области «Көкмойнақ» заняла первое место, защищая честь региона! 19 команд из всех регионов страны выступили на соревнованиях. Однако, не выдержав погодных условий и естественных преград, таких как равнинная степь до Туркестана, пустыня Бетпак, река, команды прекратили походы, а команда «Көкмойнақ», несмотря на трудности пути, продемонстрировала стойкость своих верховых и лошадей. Это беспрецедентная гонка, историческое событие как для отечественного спорта, так и для нашего народа. Накануне Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул особое значение марафона «Ұлы дала жорығы». Глава государства отметил острую необходимость таких масштабных мероприятий для возрождения национальных традиций и культуры. Можно с уверенностью сказать, что «Ұлы дала жорығы» стал проектом, укрепляющим национальный дух, - отметил Нурлан Ногаев.Адайская порода лошадей до сих не перестаёт удивлять. К примеру, в 2010 году Адайская порода завоевала Гран-при на первенстве Казахстана, в 2013 году заняла 1 место на соревнованиях в городе Рязань (Россия), в 2015 году во Франции приняла участие во Всемирной гонке и получила высокую оценку профессионалов из Латинской Америки, Саудовской Аравии.- Несмотря на трудности в дороге, наши всадники преодолели 1200 километров и первыми пересекли финишную черту. Благодаря поддержке наших земляков, которые всегда нас поддерживали через социальные сети, верили в нас, мы преодолели все преграды и стали первыми в истории Великой степи, - подчеркнул капитан команды «Көкмойнақ» Ербол Ермагамбетов.В ходе мероприятия от имени акима области участникам марафона вручили сертификаты, а также благодарственные письма.Цель проекта - создание узнаваемого бренда, ассоциирующегося с Казахстаном и продвигающего национальную культуру на международной арене, а также вовлечение населения, особенно молодежи, к изучению национальной культуры и истории.По итогам марафона первое место заняла команда Мангистауской области, завоевав звание «Ұлы дала сарбазы». Вторыми финишировали всадники Жетысуской области. Третье место заняла команда Туркестанской области, а на четвертом месте расположилась команда Жамбылского региона.