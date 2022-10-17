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Опубликовано: Сегодня, 09:49

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В Мангистау прошел поминальный «ас» в честь Айдара Ишана - сына Шайхислама, и Саттигула - сына Жангабыла

В селе Тущыкудук Мангистауского района 15 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное реконструкции мавзолея духовных деятелей Айдара Ишана - сына Шайхислама, и Саттигула - сына Жангабыла, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Кадр из видео ЦОК МО
В мероприятии принял участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, заслуженный деятель РК Сабыр Адай, казахстанский поэт Светкали Нуржан, потомок Айдара Ишана сын Шайхислама, Орынжан Абдижапаров, общественные деятели и др.

Аким области отметил важность духовного мероприятия.

- Посвящение поминального Аса духам предков - это древнейшая традиция нашего народа. Помолиться за тех, кто не побоялся в трудные минуты и боролся за светлое будущее потомков – наш с вами священный долг. А их труды навечно останутся в нашей памяти. Показать их труды, рассказать о них – является нашей главной задачей. И сегодняшнее мероприятие посвящено памяти тех, кто служил во благо народа. Человеческая жизнь обретает смысл только тогда, когда она будет наполнена теплотой, и посвящена служению народа. Такие люди и после своей смерти остаются путеводными звездами для будущего поколения. Такими людьми являются духовный лидер Айдар Ишан - сын Шайхислама, и народный поэт Саттигул - сын Жангабыла. Они всю свою сознательную жизнь посвятили духовному обогащению своего народа. Хочу выразить свою искреннюю благодарность всем организаторам этого поминального мероприятия, чтобы сбылись все пожелания собравшихся здесь людей, - сказал Нурлан Ногаев.


Данное мероприятия было организовано потомками Айдара Ишана - сына Шайхислама, и Саттигула - сына Жангабыла.

На мероприятии исследователи рассказали, что Айдар Ишан - сын Шайхислама - не только был духовным настоятелем, построившим мечеть в местности Тущыкудук, а также был великолепным кузнецом. В данное время его кузнечные меха и другие инструменты хранятся у потомков.

Саттигул - сын Жангабыла - стал известен с 15-16 лет как поэт. Он продолжил традиции поэтов Абыла, Нурыма, Кашагана. Всегда воспевал народ, восхищался его стойкостью, героями. Например, историческая поэма «Досан батыр» рассказывает о борьбе народа против царского гнета. Также у него есть произведения, посвящённые годам джута (1898 и 1910 гг.) в Мангистау, событиям 1916 года и т.д. Он был членом Союза писателей Казахстана (1937), участником церемонии открытия Всесоюзной сельхозвыставки в Москве. В 1961 г. Указом Верховного Совета Казахской ССР ему было присвоено звание «Народный поэт».

Кроме того, зрители с большим интересом посмотрели театрализованный пролог, концертную программу с участием местных исполнителей, а также национальные спортивные игры.

Здесь же, на концертной площадке, состоя­лось награждение победителей спортивных игр и борьбы.

А на сельском ипподроме были организованы конноспортивные состязания, в которых приняли участие более 50 всадников. Гран-при получил участник из г.Актау Алмас Абдулданов.


Видео ЦОК МО.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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