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Опубликовано: Сегодня, 18:27

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В Актау жители высадили на морском побережье мальвы и айлант

В Актау на выходных общественники и добровольцы вместе с семьями высадили на морском побережье мальву, айлант и ромашку, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото ЦОК Мангистауской области
Идею кампании инициировала жительница Наталья Романова. По ее словам, растения, не требующие особого ухода, будут расти пышно, несмотря на сухой климат нашего региона.

- Хочу поблагодарить всех жителей, НПО «Эко Мангистау», акимат Мангистауской области и акимат Актау за то, что помогли реализовать предложенную идею на практике. Мы сотрудничали с ТОО «Green City Aktau». Можно сказать, что нам оказали 100% помощь - помогли выкопать траншеи, привезти почву и навоз, а затем и воду. Все мы хотим жить в зеленом городе, а значит над озеленением города мы тоже будем работать. Давайте бросать на землю не мусор, а зерна фруктов и ягод, - сказала Наталья Романова.



По словам жительницы, идея посадить цветы появилась еще весной.

- Чтобы эти цветы росли, достаточно поливать один раз в неделю, чтобы растение само обновилось и продолжало расти пышно. Айлант придает особую роскошь пляжу. Понятно, что если таких кампаний будет много, то приморский край будет не хуже Антальи, - сказала Наталья Романова.



Видео ЦОК МО



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В Актау жители высадили на морском побережье мальвы и айлант


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Комментарии ( 1 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 19:07
Молодцы люди! Спасибо вам!
 
 

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