В Актау жители высадили на морском побережье мальвы и айлант

- Хочу поблагодарить всех жителей, НПО «Эко Мангистау», акимат Мангистауской области и акимат Актау за то, что помогли реализовать предложенную идею на практике. Мы сотрудничали с ТОО «Green City Aktau». Можно сказать, что нам оказали 100% помощь - помогли выкопать траншеи, привезти почву и навоз, а затем и воду. Все мы хотим жить в зеленом городе, а значит над озеленением города мы тоже будем работать. Давайте бросать на землю не мусор, а зерна фруктов и ягод, - сказала Наталья Романова.

Назад Вперед







- Чтобы эти цветы росли, достаточно поливать один раз в неделю, чтобы растение само обновилось и продолжало расти пышно. Айлант придает особую роскошь пляжу. Понятно, что если таких кампаний будет много, то приморский край будет не хуже Антальи, - сказала Наталья Романова.

Видео ЦОК МО

Идею кампании инициировала жительница Наталья Романова. По ее словам, растения, не требующие особого ухода, будут расти пышно, несмотря на сухой климат нашего региона.По словам жительницы, идея посадить цветы появилась еще весной.