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Опубликовано: Сегодня, 09:17

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В областном центре пройдёт «Aktau marathon - 2022» с участием более тысячи человек

Впервые в областном центре пройдёт полумарафон «Aktau marathon -2022». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил организатор мероприятия Жаксыбай Боранбаев.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, главная цель марафона заключается в том, чтобы показать, что туризм региона можно развивать и через спортивные мероприятия. Это также приобщение подрастающего поколения к спорту, привитие интереса молодёжи к массовым мероприятиям спортивного характера.

В честь Дня республики и в преддверии 85-летия А. Туякова среди мужчин и женщин старше 16 лет будут соревноваться любители на 10 км, профессионалы - на 21 км старше 18 лет.

- При запуске регистрации на специальной платформе изъявили желание участники из 12 областей Казахстана и четырёх иностранных государств. Количество участников превысило 1000 человек. В частности, примут участие бегуны из России, Узбекистана, Азербайджана, Китая. Активность людей нас очень порадовала, - делится директор Aktau marathon -2022.


Для получения стартового пакета регистраторы должны посетить 12 микрорайон, 83 здание, 24 октября с 10:00 до 20:00 с удостоверением личности.

По словам организаторов, есть ценные призы для победителей марафона. В забеге среди мужчин и женщин назначено 12 мест. На дистанции 10 км 3 место - 50 000 тг, 2 место - 100 000 тг, 1 место - 200 000 тг, и все трое призёров получат смартфон в подарок.

Напоминаем, 25 октября с 10:00 до 15:00, когда состоится марафон, будет временно перекрыто Приморское шоссе.

Напомним также, что в честь 85-летия Амина Туякова 26 октября в 11:00 в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова состоится мероприятие для студентов. Также в 17: 00 в Доме дружбы состоится вечер и презентация книги «Амин Туяков».



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