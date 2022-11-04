В Актауском гарнизоне прошёл День открытых дверей

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В ходе мероприятия участникам были продемонстрированы образцы военной техники и боевой формы, даны разъяснения о возможностях современного огнестрельного оружия.Семьи, посетившие выставку, смогли совершить экскурсию на военном корабле, познакомиться с повседневной жизнью моряков и узнать об их достижениях.- Хотя у нас разные направления, цель одна - служение нашей Родине. Мы, войска Национальной гвардии, отвечаем за внутренний мир страны, а солдаты Военно-морских сил обеспечивают спокойствие в укреплённой акватории Каспийского моря. В целом, сегодняшнее мероприятие прошло на высоком уровне, - сказал солдат Национальной гвардии, рядовой Жандос Касымбеков.В завершение встречи участники выразили благодарность руководству Актауского гарнизона, который организовал День открытых дверей.