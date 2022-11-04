«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Ноября
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.45 KZT
  • €1 = 453.86 KZT
  • 1 RUB = 7.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 195

В Актауском гарнизоне прошёл День открытых дверей

Актауский гарнизон провёл День открытых дверей для юных моряков и солдат Национальной гвардии в дивизионе кораблей Военно-морских сил, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В ходе мероприятия участникам были продемонстрированы образцы военной техники и боевой формы, даны разъяснения о возможностях современного огнестрельного оружия.

В Актауском гарнизоне прошёл День открытых дверей


Семьи, посетившие выставку, смогли совершить экскурсию на военном корабле, познакомиться с повседневной жизнью моряков и узнать об их достижениях.

- Хотя у нас разные направления, цель одна - служение нашей Родине. Мы, войска Национальной гвардии, отвечаем за внутренний мир страны, а солдаты Военно-морских сил обеспечивают спокойствие в укреплённой акватории Каспийского моря. В целом, сегодняшнее мероприятие прошло на высоком уровне, - сказал солдат Национальной гвардии, рядовой Жандос Касымбеков.

В завершение встречи участники выразили благодарность руководству Актауского гарнизона, который организовал День открытых дверей.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика