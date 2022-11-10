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Опубликовано: Сегодня, 14:32

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К каждой школе Мангистау прикреплен сотрудник прокуратуры и инспектор полиции

Между правоохранительными и государственными органами Мангистауской области подписан трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве в области образования, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Теперь в каждой школе будет закрепленный за ней сотрудник прокуратуры и инспектор полиции. Цель - защита прав несовершеннолетних, организация соответствующих мер по предупреждению совершаемых в отношении них правонарушений, принятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних в организациях образования.

В рамках меморандума с участием сотрудников прокуратуры Мангистауской области, департамента образования, полиции была организована встреча с учащимися старших классов школ областного центра на тему «Порядок и права - зеркало личностных качеств».

В ходе мероприятия ребятам были даны разъяснения о правонарушениях, их профилактике, видах наказаний, применяемых за преступление, участники встречи обменялись вопросами и ответами. Учащиеся также продемонстрировали высокую мотивацию к проблеме.

В завершение мероприятия состоялась инаугурация президентов ученических парламентов 28 школ Актау. Специалисты отмечают, что мероприятия в этом направлении будут продолжены.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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