К каждой школе Мангистау прикреплен сотрудник прокуратуры и инспектор полиции

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Теперь в каждой школе будет закрепленный за ней сотрудник прокуратуры и инспектор полиции. Цель - защита прав несовершеннолетних, организация соответствующих мер по предупреждению совершаемых в отношении них правонарушений, принятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних в организациях образования.



В рамках меморандума с участием сотрудников прокуратуры Мангистауской области, департамента образования, полиции была организована встреча с учащимися старших классов школ областного центра на тему «Порядок и права - зеркало личностных качеств».



В ходе мероприятия ребятам были даны разъяснения о правонарушениях, их профилактике, видах наказаний, применяемых за преступление, участники встречи обменялись вопросами и ответами. Учащиеся также продемонстрировали высокую мотивацию к проблеме.



В завершение мероприятия состоялась инаугурация президентов ученических парламентов 28 школ Актау. Специалисты отмечают, что мероприятия в этом направлении будут продолжены.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.