Звание «Почётный гражданин района» присвоено жительнице Мунайлы

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Кумис Тобышова родилась 19 апреля 1957 года в селе Тиккаин Алгинского района Актюбинской области. Окончив школу, она, не раздумывая, решила стать учителем и поступила в педагогический институт им.А. С. Пушкина в Уральске, откуда через пять лет вышла преподавателем химии-биологии.



Уже с дипломом на руках молодой специалист прибыла в Мангистаускую область, преподавала эти предметы в Ондинской средней школе Мангистауского района. Через два года по семейным обстоятельствам перебралась в Жармыш, а ещё через пять обучала химии ребят из школы села Сай-Отес.



Интересным отрывком жизни, по признанию специалиста, были 1993-1995 года, когда она работала школьным психологом.

Далее Кумис Тобышева назначается заместителем директора по воспитательной работе, а затем замдиректора по инновационной работе Мунайлинского района.



Используя методическую систему обучения казахстанских педагогов-ученых Караева Ж. А. и Кобдиковой Ж., Кумис Тобышова выступила в роли организатора экспериментального класса «Внедрение педтехнологии в процесс обучения».

А с 2010 по 2015 годы, работая директором Кызылтобинского лицея Мунайлинского района, она добилась того, что этот лицей стал лидером среди образовательных учреждений Мангистауской области и вошёл в состав 100 лучших школ Казахстана.



Кумис Тобышова достигла пенсионного возраста, но продолжает делиться опытом с молодёжью, работает наставником, постоянно проводит мастер-классы, круглые столы, форумы, учит молодых, направляя их на использование творческого поискового характера познавательной деятельности.



Сейчас Кумис Тобышова является обладателем знака «Отличник образования Республики Казахстан», за её плечами 43 года работы в этой, как она говорит, непростой, но интересной сфере.



Добавим, что Кумис Тобышова - учитель, сумевший найти своё счастье, свое призвание в преподавательской деятельности, она достигла гармонии и в семейной жизни - верная супруга, уважаемая мать, бабушка любимых внуков. Вместе с супругом-нефтяником вырастили трёх дочерей и сына.



Звание «Почётный гражданин района» Кумис Тобышова получила решением Мунайлинского районного маслихата.

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