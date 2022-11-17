«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Ноября
+8...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.35 KZT
  • €1 = 478.6 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 369

Звание «Почётный гражданин района» присвоено жительнице Мунайлы

Высокого звания удостоена педагог с 43-летним стажем Кумис Тобышова, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Кумис Тобышова родилась 19 апреля 1957 года в селе Тиккаин Алгинского района Актюбинской области. Окончив школу, она, не раздумывая, решила стать учителем и поступила в педагогический институт им.А. С. Пушкина в Уральске, откуда через пять лет вышла преподавателем химии-биологии.

Уже с дипломом на руках молодой специалист прибыла в Мангистаускую область, преподавала эти предметы в Ондинской средней школе Мангистауского района. Через два года по семейным обстоятельствам перебралась в Жармыш, а ещё через пять обучала химии ребят из школы села Сай-Отес.

Интересным отрывком жизни, по признанию специалиста, были 1993-1995 года, когда она работала школьным психологом.
Далее Кумис Тобышева назначается заместителем директора по воспитательной работе, а затем замдиректора по инновационной работе Мунайлинского района.

Используя методическую систему обучения казахстанских педагогов-ученых Караева Ж. А. и Кобдиковой Ж., Кумис Тобышова выступила в роли организатора экспериментального класса «Внедрение педтехнологии в процесс обучения».
А с 2010 по 2015 годы, работая директором Кызылтобинского лицея Мунайлинского района, она добилась того, что этот лицей стал лидером среди образовательных учреждений Мангистауской области и вошёл в состав 100 лучших школ Казахстана.

Кумис Тобышова достигла пенсионного возраста, но продолжает делиться опытом с молодёжью, работает наставником, постоянно проводит мастер-классы, круглые столы, форумы, учит молодых, направляя их на использование творческого поискового характера познавательной деятельности.

Сейчас Кумис Тобышова является обладателем знака «Отличник образования Республики Казахстан», за её плечами 43 года работы в этой, как она говорит, непростой, но интересной сфере.

Добавим, что Кумис Тобышова - учитель, сумевший найти своё счастье, свое призвание в преподавательской деятельности, она достигла гармонии и в семейной жизни - верная супруга, уважаемая мать, бабушка любимых внуков. Вместе с супругом-нефтяником вырастили трёх дочерей и сына.

Звание «Почётный гражданин района» Кумис Тобышова получила решением Мунайлинского районного маслихата.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика