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Опубликовано: Сегодня, 11:24

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В Актау прошел форум по SMM и мобилографии

В Актау в рамках Travel Fest прошел форум SMM и мобилографии, ставший одним из заметных событийных мероприятий в регионе, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставленно Центром общественных коммуникаци Мангистауской областий.
Специалисты отмечают, что социальный медиамаркетинг и мобилография в современном мире играют значимую роль в продвижении туризма. Мангистау, который славится своими неземными ландшафтами, в последние годы стал крайне популярен в социальных сетях. Здесь проводят съемки не только клипов, но и роликов для социальных сетей.

Для раскрытия местного потенциала по социальному медиамаркетингу была организована специальная площадка, куда пригласили профессионалов данной сферы, таких как Бакытжан Егдырбаев, Гаухар Шахатова, Ерболат Жидебай, Фариза Габиден, Кайрат Хасанов, Азамат Аскаров, Гафу Аңшыбай.

На открытии форума председатель нацкомпании Kazakh Tourism Талгат Аманбаев особо отметил тот факт, что каждый человек в современном мире выступает не только пользователем, но и контентмейкером.

- Тренды современного маркетинга туризма диктуют необходимость развития местного контента, в первую очередь, производимого самими пользователями, то есть так называемого UGC. Мы, как нацкомпания по продвижению туризма, крайне в этом заинтересованы, - отметил Талгат Аманбаев.

Выступая на мероприятии, специалисты рассказали об основах социального медиамаркетинга и перспективах развития этого направления. Приглашенные гости также обучили основам СММ, поделились своими лайфхаками, а также консультировали и разбирали страницы участников.

- На моей памяти это первый подобный форум в Актау, который был доступен для всех. Очень понравился подбор спикеров. Лично меня впечатлил Кайрат Хасанов и его тезисы про долгосрочные продажи. Надеюсь, такие мероприятия будут проводиться чаще, потому что тема очень актуальная для современности, - поделилась участница форума из Актау Рысгуль Рамазана.

До конца ноября в Актау пройдут и другие мероприятия: семинары, тренинги, ярмарки и фестивали. Более подробно о них можно узнать по ссылке: ttps://kazakhstan.travel/events?regionId=14.



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