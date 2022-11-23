В этом году будет вручены 33 гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

Грант присуждается по направлениям «Наука», «Культура», «Информационные технологии», «Бизнес», «Медиа».Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» по поручению Президента реализуется с 2021 года. Следует отметить, что большинство победителей – это простые молодые люди.Кроме того, совсем недавно Постановлением Правительства были объявлены имена лауреатов государственной молодежной премии «Дарын» в 10 номинациях.«За 30 лет получили награду «Дарын» более 300 молодых людей. Среди них есть и молодые таланты из Мангистауской области», - сказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на форуме Zhas Project в городе Актау.