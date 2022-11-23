Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.65 KZT
  • €1 = 477.55 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:14

Просмотров: 125

В этом году будет вручены 33 гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на встрече с молодежью Мангистауской области сообщил, что грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» будет вручен в декабре 33 молодым людям, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Фото центра общественных коммуникаций
Грант присуждается по направлениям «Наука», «Культура», «Информационные технологии», «Бизнес», «Медиа».

Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» по поручению Президента реализуется с 2021 года. Следует отметить, что большинство победителей – это простые молодые люди.
В этом году будет вручены 33 гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»


Кроме того, совсем недавно Постановлением Правительства были объявлены имена лауреатов государственной молодежной премии «Дарын» в 10 номинациях.

«За 30 лет получили награду «Дарын» более 300 молодых людей. Среди них есть и молодые таланты из Мангистауской области», - сказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на форуме Zhas Project в городе Актау.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика