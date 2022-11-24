Мангистауская команда по регболу «Batyr Ball» завоевала «бронзу»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В Казахстане появилась новая игра - Batyr ball под руководством мангистаусца Самсона Аракеляна (Bigsom) и директора казахстанской лиги ММА Naiza Нурбека Карабалы. Batyr ball-команды показывают игру в баскетбол, сражаясь в октагоне, используют элементы регбола.
Казахстанская лига ММА Naiza совместно с Doma-Doma с 20 по 23 ноября провела игру по регболу под названием Batyr Ball в спортивном комплексе «Көрсет» в Актобе в рамках Недели Naiza Sport Week.
Это дало толчок развитию новых форматов развлекательного контента в отечественной творческой индустрии. А видео гонки на ESPN собирают миллион просмотров за час и распространяется на зарубежных сайтах.
В Лиге «Batyr Ball» приняла участие сборная Мангистауской области ”QAZAQTYN QARA BALASY", которая стала бронзовым призером среди восьми сильнейших команд.
В частности, в игре приняли участие столичные TAKHTAY TEAM и TOBET TOP TEAM, Мангистауская команда QQB ( Qazaqtyn qara balasy), алматинская команда DAR TEAM, Команда Ильдара Кудайбергенова MOTIVATOR, сборная команда leg Lock TEAM из грепплеров, актюбинские команды "Еркін күш" и "Кок бөрі”.
В составе мангистауской команды Николай Белкин - мастер спорта международного класса по регби, капитан команды, Рустем Егеубеков - мастер спорта по боксу, промоутер Лиги ADAL PROMOTIONS, Абай Смагулов - чемпион мира по вольной борьбе, мастер спорта международного класса, Айбек Имашев - мастер спорта международного класса по дзюдо, чемпион Азии, Европы.
Учредителем команды является Азамат Абилов. Главным судьёй соревнований стал руководитель Мангистауского профессионального спортивного клуба смешанных единоборств Нурбек Мунлыков.
Казахстанская лига ММА Naiza совместно с Doma-Doma с 20 по 23 ноября провела игру по регболу под названием Batyr Ball в спортивном комплексе «Көрсет» в Актобе в рамках Недели Naiza Sport Week.
Это дало толчок развитию новых форматов развлекательного контента в отечественной творческой индустрии. А видео гонки на ESPN собирают миллион просмотров за час и распространяется на зарубежных сайтах.
В Лиге «Batyr Ball» приняла участие сборная Мангистауской области ”QAZAQTYN QARA BALASY", которая стала бронзовым призером среди восьми сильнейших команд.
В частности, в игре приняли участие столичные TAKHTAY TEAM и TOBET TOP TEAM, Мангистауская команда QQB ( Qazaqtyn qara balasy), алматинская команда DAR TEAM, Команда Ильдара Кудайбергенова MOTIVATOR, сборная команда leg Lock TEAM из грепплеров, актюбинские команды "Еркін күш" и "Кок бөрі”.
В составе мангистауской команды Николай Белкин - мастер спорта международного класса по регби, капитан команды, Рустем Егеубеков - мастер спорта по боксу, промоутер Лиги ADAL PROMOTIONS, Абай Смагулов - чемпион мира по вольной борьбе, мастер спорта международного класса, Айбек Имашев - мастер спорта международного класса по дзюдо, чемпион Азии, Европы.
Учредителем команды является Азамат Абилов. Главным судьёй соревнований стал руководитель Мангистауского профессионального спортивного клуба смешанных единоборств Нурбек Мунлыков.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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