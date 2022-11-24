Мангистауская команда по регболу «Batyr Ball» завоевала «бронзу»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В Казахстане появилась новая игра - Batyr ball под руководством мангистаусца Самсона Аракеляна (Bigsom) и директора казахстанской лиги ММА Naiza Нурбека Карабалы. Batyr ball-команды показывают игру в баскетбол, сражаясь в октагоне, используют элементы регбола.



Казахстанская лига ММА Naiza совместно с Doma-Doma с 20 по 23 ноября провела игру по регболу под названием Batyr Ball в спортивном комплексе «Көрсет» в Актобе в рамках Недели Naiza Sport Week.



Это дало толчок развитию новых форматов развлекательного контента в отечественной творческой индустрии. А видео гонки на ESPN собирают миллион просмотров за час и распространяется на зарубежных сайтах.



В Лиге «Batyr Ball» приняла участие сборная Мангистауской области ”QAZAQTYN QARA BALASY", которая стала бронзовым призером среди восьми сильнейших команд.

В частности, в игре приняли участие столичные TAKHTAY TEAM и TOBET TOP TEAM, Мангистауская команда QQB ( Qazaqtyn qara balasy), алматинская команда DAR TEAM, Команда Ильдара Кудайбергенова MOTIVATOR, сборная команда leg Lock TEAM из грепплеров, актюбинские команды "Еркін күш" и "Кок бөрі”.



В составе мангистауской команды Николай Белкин - мастер спорта международного класса по регби, капитан команды, Рустем Егеубеков - мастер спорта по боксу, промоутер Лиги ADAL PROMOTIONS, Абай Смагулов - чемпион мира по вольной борьбе, мастер спорта международного класса, Айбек Имашев - мастер спорта международного класса по дзюдо, чемпион Азии, Европы.



Учредителем команды является Азамат Абилов. Главным судьёй соревнований стал руководитель Мангистауского профессионального спортивного клуба смешанных единоборств Нурбек Мунлыков.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.