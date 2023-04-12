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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:32

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Жительница Жанаозена с особыми потребностями освоила профессию швеи

В Жанаозене жительница города Лунара Есенбайкызы выпускает товары, доступные для всех, невзирая на проблемы со здоровьем. В основном такую продукцию в Казахстан привозят из Китая и Турции, и стоит она недешево, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Основная профессия Лунары - бухгалтер. Инвалид ІІ группы Лунара Есенбайкызы болеет эпилепсией. Но инвалидность никогда не мешала ей в воплощении бизнес-идей.

Получив поддержку от государства в виде безвозмездного гранта, она изготавливает различную одежду, изделия для совершения молитв. Ее продукция пользуется большой популярностью среди горожан.

Жительница Жанаозена с особыми потребностями освоила профессию швеи


- Каждый человек должен попробовать себя в нескольких областях, не ссылаясь на всяческие трудности. Если человек хочет зарабатывать по-настоящему, у него все получится. Нужно работать, чтобы совершенствоваться, помогать родным и учиться зарабатывать. Если есть возможность реализовать свои профессиональные навыки, ею всегда нужно пользоваться, - говорит Лунара Есенбайкызы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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