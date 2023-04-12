Жительница Жанаозена с особыми потребностями освоила профессию швеи

Основная профессия Лунары - бухгалтер. Инвалид ІІ группы Лунара Есенбайкызы болеет эпилепсией. Но инвалидность никогда не мешала ей в воплощении бизнес-идей.Получив поддержку от государства в виде безвозмездного гранта, она изготавливает различную одежду, изделия для совершения молитв. Ее продукция пользуется большой популярностью среди горожан.- Каждый человек должен попробовать себя в нескольких областях, не ссылаясь на всяческие трудности. Если человек хочет зарабатывать по-настоящему, у него все получится. Нужно работать, чтобы совершенствоваться, помогать родным и учиться зарабатывать. Если есть возможность реализовать свои профессиональные навыки, ею всегда нужно пользоваться, - говорит Лунара Есенбайкызы.