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Опубликовано: Сегодня, 11:01

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В Акшукуре продолжаются работы по прокладке асфальта внутри села

В соответствии с государственной программой «Ауыл - Ел бесігі», в Акшукуре Тупкараганского района проводятся работы по укладке асфальта на внутренних дорогах. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
Средние ремонтные работы будут проведены на 45 улицах Акшукура по девяти проектам. В частности, поочерёдно будут обновлены дороги в кварталах II, III, IV, V, V, улицах Айдарова, Сарсенова, Бекжанова, Туйешиева, Казиева и Кезбаева. Общая протяжённость – 26 км.

- По просьбе жителей в 2022 году было разработано несколько проектов. В этом году, в соответствии с выделяемыми средствами, проекты реализуются. Старые дороги объединяются с ранее проложенными, строятся новые дорожные полотна для общественного транспорта, ведущие к социальным объектам. К работам привлекаются жители в качестве временного трудоустройства, - сказал Еркебулан Жанибек, аким села Акшукур.

В Акшукуре продолжаются работы по прокладке асфальта внутри села


В эти дни ведётся работа по выравниванию поверхности дорог.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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