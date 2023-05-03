В Акшукуре продолжаются работы по прокладке асфальта внутри села

Средние ремонтные работы будут проведены на 45 улицах Акшукура по девяти проектам. В частности, поочерёдно будут обновлены дороги в кварталах II, III, IV, V, V, улицах Айдарова, Сарсенова, Бекжанова, Туйешиева, Казиева и Кезбаева. Общая протяжённость – 26 км.- По просьбе жителей в 2022 году было разработано несколько проектов. В этом году, в соответствии с выделяемыми средствами, проекты реализуются. Старые дороги объединяются с ранее проложенными, строятся новые дорожные полотна для общественного транспорта, ведущие к социальным объектам. К работам привлекаются жители в качестве временного трудоустройства, - сказал Еркебулан Жанибек, аким села Акшукур.В эти дни ведётся работа по выравниванию поверхности дорог.