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Опубликовано: Сегодня, 16:21

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Более полутора тысяч человек прошли лечение в реабилитационном центре в Каракие

В открывшемся в 2022 году реабилитационном центре «Аксон мед» в селе Курык Каракиянского района на сегодняшний день прошли лечение более 1500 человек. Третья часть пациентов находилась в тяжёлом состоянии, а сейчас они почувствовали позитивные перемены, многие сбросили лишний вес, кто-то отказался от костылей. В центре пациенты не только лечатся, но и отдыхают, ходят на концерты и делают дыхательную гимнастику, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
По словам главного врача реабилитационного центра Мансура Муталиева, оздоровительное учреждение может принять в месяц порядка 200 человек. Сегодня здесь работают 70 специалистов. В пятиэтажном помещении есть все условия для комфортного лечения и отдыха. Все кабинеты и прочие помещения центра обустроены необходимым современным реабилитационным оборудованием отечественного и зарубежного производства.

Главврач подчеркивает, что пациенту потребуется всего немного времени, чтобы получить полную информацию о нарушениях функций внутренних органов, узнать, какие симптомы должны насторожить.

Примечательно, что в реабилитационном центре часто прибегают к очищению организма от токсинов.

- Процесс состоит из четырёх этапов, на первом из которых проводят очистку желудка и двенадцатиперстной кишки, на втором избавляют пациента от паразитарных заболеваний печени и застоя желчи, на третьем этапе берутся за почки и мочевыделительную систему, а на завершающем – за полное восстановление организма. В результате защитные силы организма повышаются, и человек быстро идёт на поправку. При этом пациент избавляется от лишнего веса, а процесс старения организма замедляется, - делится Мансур Муталиев.

По его словам, из 1500 пациентов более 500 пациентов попали в клинику в тяжёлом состоянии. В реабилитационном центре регулярно проходят лечение люди с повреждением сосудов головного мозга и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кто-то вообще ходить не мог, другие опирались на костыли. Как, к примеру, жительница района Татьяна Солнышкина.

- В течение десяти дней специалисты центра тренировали меня, делали со мной физические упражнения, массировали руки и ноги. Кроме того, опускали в целебную солёную воду. В результате лечения сегодня я могу отказаться от костылей, стоять и ходить самостоятельно. Я расскажу об этом в реабилитационном центре всем своим знакомым, потому что он реально поставил меня на ноги. При этом здесь персонал вежливый, приветливый, - рассказывает бывшая пациентка центра.

Надо отметить, что специалисты центра в рамках социальной поддержки предоставляют бесплатные услуги инвалидам 2 и 3 групп и в рамках обязательного социального медицинского страхования пациентам, перенесшим инсульт, получившим закрытую черепно-мозговую травму за последние три года и при необходимости проведения нейрохирургических операций на позвоночнике и головном мозге.

Платное же лечение может пройти абсолютно любой желающий. Направление в центр выдаётся на 7, 10 и 14 дней. Пациенты могут рассчитывать на 4-х разовое питание.

Добавим, что в центре пациенты не только получают лечение, но и отдыхают. Для них здесь проводятся концерты, организуются тренинги с психологом, развлечения, дыхательная гимнастика на берегу моря.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Более полутора тысяч человек прошли лечение в реабилитационном центре в Каракие


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