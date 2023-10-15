Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров посетил Мангистаускую область

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В первый день визита состоялась его встреча со студентами Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова. В ходе встречи со студентами он в подробностях рассказал о реализованных конституционных реформах Президента страны Касыма-Жомарта Токаева, особенностях смешанной избирательной системы, внедрении института выборности акимов районного уровня. Во время беседы со студентами Председатель ЦИК затронул тему международного наблюдения за выборами. Он упомянул об итоговых отчетах Миссий БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за прошедшими в стране президентскими и парламентскими выборами. Остановился на оценках отечественных ученых и экспертов, на предложенных ОБСЕ рекомендациях.70 студентов активно участвовали в онлайн голосовании. Так, 34% опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования, а 28,6% - считают приемлемым смешанное электронное голосование (стационарное, дистанционное); более трех четвертей (77,1%) считают, что кандидат в Президенты страны обязан знать государственный язык и сдать лингвистический экзамен; 48,6% респондентов ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима.Участники встречи проявили живой интерес к особенностям новой избирательной системы. Студент Аружан Бейсембаева задалась вопросом: можно ли ей будет принять участие в предстоящих выборах акима, находясь за пределами Бейнеуского района. Также обратила внимание на вероятность усложнения процесса наблюдения за голосованием и рисках, связанных с кибербезопасностью при внедрении электронного голосования. Ажар Абдуллаеву интересовал вопрос о сроках, когда такие выборы будут проводиться повсеместно. Студентка Асемай Мендеш спросила о механизме отзыва депутатов, избранных по одномандатным округам.Одной из главных в рабочей поездке Нурлана Абдирова в регион задачей является инспекция хода подготовки и проведения выборов депутата районного маслихата вместо выбывшего по округу №10 в Мангистауском районе. Под его председательством в п.Шетпе прошло совещание, на котором с докладами выступили руководители областной и районной избирательных комиссий, местных исполнительных и правоохранительных органов, которые рассказали о проводимой ими работе по спискам избирателей, организационному, материально-техническому обеспечению выборов, созданию необходимых условий для физической доступности избирательных участков для 74 лиц с инвалидностью, своевременной доставке и хранении избирательных бюллетеней.Завершая совещание, глава Центризбиркома обратил внимание уполномоченных органов на обеспечение конституционных прав каждого избирателя и общественного порядка на избирательных участках.Поездка продолжилась встречей с жителями и акимами сел Толеп и Сарга Бейнеуского района, где действующие акимы были избраны населением напрямую. В ходе встречи жители сел положительно оценили деятельность избранных ими акимов и поделились своими мнениями по некоторым вопросам избирательной системы. Так, Онайбай Есентурлиев, председатель совета ветеранов села Толеп предложил полностью перейти на мажоритарную систему при выборах депутатов Парламента и избирать в составы участковых избирательных комиссий представителей разных сфер занятости, а председатель совета ветеранов района, житель села Сарга Султан Жанбыр высказал мнение, что в предвыборной программе акима района должны быть задачи по решению социально-экономических проблем села, в частности, по обеспечению питьевой водой, качественными дорогами и занятости молодежи. Спортивный инструктор села Сарга Асылан Жалел поблагодарил акима села за личную спонсорскую поддержку местной молодежи в их участии в соревнованиях различного уровня и выразил надежду, что и избранный аким района будет также способствовать развитию массового спорта и досуга сельской молодежи. Участники встречи Гульдана Султангалиева и Айгерим Исатаева обозначили свои требования к кандидату в акимы района, в числе которых назвали честность, справедливость и умение налаживать тесные контакты с населением.В свою очередь, аким села Сарга считает, что для увеличения собственной финансовой базы села, было бы правильно, чтобы все предприятия, находящиеся на территории округа, платили налоги непосредственно в бюджет аула.Встречу с молодежью Бейнеуского района глава ЦИК начал с разговора о выборах акима района, отметив важность предстоящего события в развитии демократии в стране, подробно остановился на реформах в избирательной системе.106 участников встречи приняли активное участие в ставшем традиционным онлайн опросе, аналогичном тому, что проводился со студентами г.Актау. Результаты двух опросов оказались в основном схожими, вместе с тем почти 85% респондентов считают, что кандидат в Президенты страны должен знать государственный язык и сдать лингвистический экзамен.Н.Абдиров ответил на вопросы молодых жителей района. К примеру, Нурбола Бортанова интересовали квалификационные и возрастные требования, предъявляемые к кандидату в акимы, члена общественного совета района Агамберди Калданова – вопросы наблюдения и формирования составов участковых избирательных комиссий. Анар Смаилова спросила об ответственности за преждевременную агитацию, Жансая Максуткызы - о возможности отзыва избранных акимов. Были высказаны мнения о необходимости искоренять упущения, которые иногда имеют место в деятельности участковых комиссий.Прошел практический семинар по обучению членов избирательных комиссий Бейнеуского района. Районной избирательной комиссией проведены обучающие тренинги в форме деловой игры, в которых приняли участие более 70 членов участковых избирательных комиссий. В ходе тренингов продемонстрирован процесс голосования на участках с охватом всех его компонентов, начиная с открытия участков и до завершения всей работы в день выборов.В данном районе Нурлан Абдиров ознакомился с работой избирательных участков №131, 135 и 114. В ходе посещения участков особое внимание уделялось обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, наличию различных форм их поддержки – уголков в помещении для голосования, оборудованных компьютером, аудио- и видео-контентом, наушниками, дополнительным освещением, лупами и т.д. Было указано на важность создания необходимых условий для работы наблюдателей.Кроме того, Н.Абдиров провел совещание с членами избирательных комиссий, представителями местного исполнительного органа, районной прокуратуры, отделов полиции и по чрезвычайным ситуациям, посвященное вопросам организации в пилотном режиме выборов акима Бейнеуского района. Участники совещания, согласно своих курируемых сфер, доложились о проводимой ими подготовительной работе.В завершении совещания Председатель ЦИК отметил, что данная важная избирательная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом и на высоком организационном уровне. На всех организаторов возложена очень большая ответственность.