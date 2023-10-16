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Опубликовано: Сегодня, 11:08

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Житель Жанаозена с ограниченными возможностями получил грант для развития сельского хозяйства

Житель Жанаозена Эрик Жумабаев - человек с инвалидностью первой группы, но, несмотря на это, ведет собственное сельское хозяйство. Мужчина получил грант в размере 400 МРП, что составляет 1,3 млн тенге, для развития своего дела. Он планирует расширить бизнес для производства натуральных молочных продуктов, таких как свежее молоко, курт и сыр, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Эрик Жумабаев
В рамках рабочей поездки в Жанаозен глава региона Нурлан Ногаев принял горожан по личным вопросам. Среди них был Эрик Жумабаев - человек с инвалидностью первой группы. Недавно он выиграл грант от государства в размере 1,3 млн тенге для развития своего дела. На эти деньги мужчина собирается купить коз и продавать молочную продукцию.

Кроме того, предприниматель заключил контракт с компанией "Озенмунайгаз" на получение пищевых отходов, которые затем сортируются и сушатся на специальном оборудовании, находящемся на его ферме. Эти обработанные отходы используются в качестве сухого корма для животных. По его словам, этот подход выгоден с экологической и экономической точек зрения, так как позволяет эффективно утилизировать пищевые отходы и обеспечивать его животных качественным кормом. В будущем он планирует расширить это дело и начать продажу сухого корма для скота.

На приеме у акима Эрик Жумабаев поделился планами на будущее и отметил, что рассматривает возможные пути использования мер государственной поддержки для расширения своего бизнеса.

- Не обязательно быть работниками нефтяной промышленности. Существуют регионы, в которых экономика процветает независимо от нефти. Важно помнить, что нельзя просто сидеть и ждать, что кто-то сделает это за вас. Всегда необходимо усердно трудиться. Большой успех достигается, когда человек работает честно и выкладывается на все сто процентов. Главное - это любовь к своему делу. В данный момент у меня есть крупнорогатый скот, и я предоставляю населению натуральные продукты, такие как молоко, сметана и сыр. Моя цель - развивать и дальше сельское хозяйство, - рассказал Эрик Жумабаев.


Аким области отметил, что предпринимателям оказывается всесторонняя помощь в рамках действующего законодательства.






Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Житель Жанаозена с ограниченными возможностями получил грант для развития сельского хозяйства


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