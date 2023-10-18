Тактико-специальные учения «Батыл тойтарыс-2023» для военнообязанных прошли в Мангистауской области

- Вы несете большую ответственность, своим трудом принося весомый вклад в обеспечение обороноспособности и благополучного будущего граждан Республики Казахстан. Мы уверены, что каждый из вас, стоя на передовой линии, с честью и отвагой защищает государственные границы. Верховным главнокомандующим, Президентом Республики Казахстан, Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, созданы все условия для вашей эффективной работы, включая поставки необходимой техники, вооружения и средств защиты. Забота о сохранности наших священных границ остается одной из главных задач для тех, кому доверено это благородное и ответственное служение перед государством и обществом. Мы не сомневаемся, что вы всегда будете соответствовать высоким стандартам, установленным Президентом и народом Казахстана. Мы ожидаем от вас бдительности, терпимости, мужества, настойчивости и решимости в защите наших границ от любых потенциальных угроз, - подчеркнул аким области Нурлан Ногаев.

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Тактико-специальные учения проходили на полигоне «Оймашы» войсковой части 25744. В учении приняли участие военнообязанные г.Жанаозен, приписанные к роте территориальной обороны Мангистауской области в количестве 78 человек, в том числе 5 офицеров, 15 сержантов и рядовые.Также в учении были задействованы военнослужащие и боевая техника подразделений Сухопутных войск, Военно-морских сил и Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.Тактико-специальные учения «Батыл тойтарыс - 2023» проводились с 9 по 18 октября текущего года согласно постановлению акимата Мангистауской области по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных сил РК.Перед учениями был организован смотр боевой техники. По сценарию учений, незаконные вооруженные формирования начали боевые действия на территории нашей страны.В этой связи решением акимата Мангистауской области в регионе введен в действие план территориальный обороны, усилена охрана и оборона военных и государственных объектов. Создан областной оперативный штаб.Основным объектом диверсионно-разведывательных групп незаконного вооруженного формирования, при содействии им части существующего населения могут стать важные государственные объекты и объекты жизнеобеспечения. Военнообязанные роты территориальной обороны Мангистауской области предотвратили диверсионные действия незаконных вооруженных формирований.B ходе проведения тактико-специальных учений было организовано взаимодействие с подразделениями Сухопутных войск, Военно-морских сил и Сил воздушной обороны ВС РК. Данные структуры продемонстрировали свое мастерство по отражению условной атаки на морской порт «Курык» в Каракиянском районе.В завершение сборов состоялась торжественная церемония награждения военнообязанных. Глава региона вручил им благодарственные письма за активное участие в тактико-специальном учении.